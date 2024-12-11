Mısır, İsrail'in Suriye Sınırındaki Tampon Bölgeyi Ele Geçirme Girişimini Reddetti

Mısır, İsrail'in Suriye'deki Hamlesine Karşı Çıktı

Mısır, İsrail ordusunun Suriye sınırındaki tampon bölgeyi ele geçirme girişimini "işgal" olarak nitelendirerek kesin bir dille reddetti. Mısır Dışişleri Bakanlığı, bu konuda yazılı bir açıklama yaptı.

ABD ile Görüşme

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Mısır'ın tavrını net bir şekilde ifade etti. Abdulati, gerçekleştirilen harekatların, Suriye'nin topraklarının açık bir işgali olduğunu ve uluslararası hukukun ihlali teşkil ettiğini belirtti.

Abdulati, uluslararası toplumun Suriye devletine yönelik bu saldırıya son verilmesi için üzerindeki sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Egemenlik ve Toprak Bütünlüğü

Mısır Dışişleri Bakanı, ülkesinin Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması konusundaki kararlılığına dikkat çekti. Görüşme sırasında, Mısır ve ABD yetkilileri, Suriyeli herhangi bir oluşum veya tarafın dışlanmayacağı ve Suriye'de istikrarın sağlanması için kapsamlı siyasi sürecin inşa edilmesinin önemi üzerinde mutabık kaldı.

İsrail'in Eylemleri

İsrail, 8 Aralık 2023 tarihinde, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatıyla işgal altındaki Golan Tepeleri'nde yer alan tampon bölgeye girdi. İsrail, bu bölgeyi 1967 yılından beri işgal altında tutmaktadır. 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile tampon bölge ve silahsızlandırılmış bölgenin sınırları belirlenmiştir.

Netanyahu, Golan Tepeleri'ndeki işgalin "geçici olduğunu" savundu. Ayrıca, İsrail ordusu, askerlerin ve zırhlıların Golan'daki tampon bölgeyi işgaline ilişkin görüntüleri kamu ile paylaştı.