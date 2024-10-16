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Mısır İstihbarat Başkanlığı'na Hasan Mahmud Reşad Atandı

Hasan Mahmud Reşad, Mısır İstihbarat Başkanlığı görevine getirildi. Eski başkan Abbas Kamil yeni göreve atanırken, Reşad yemin etti.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 21:52
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 21:52
Mısır İstihbarat Başkanlığı'na Hasan Mahmud Reşad Atandı

Mısır İstihbarat Başkanlığı'nda Yeni Atama

Mısır İstihbarat Başkanlığı'na Hasan Mahmud Reşad atandı. Resmi haber ajansı MENA tarafından duyurulan habere göre, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, mevcut İstihbarat Başkanı Abbas Kamil'i yeni görevine atadı.

Yeni Atama Kararnamesi

Cumhurbaşkanı Sisi, Abbas Kamil'i Cumhurbaşkanlığı Danışmanı ve güvenlik birimlerinin genel koordinatörü olarak atanması için bir kararname yayınladı. Kamil, ayrıca Cumhurbaşkanlığı özel elçisi olarak da görev yapacak.

Hasan Mahmud Reşad'ın Göreve Başlaması

Daha önce İstihbarat Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüş olan Reşad, yaptığı yeminle yeni görevine başladı. Abbas Kamil, 2018 yılından bu yana İstihbarat Başkanlığı'nı yürütüyordu ve Sisi’nin Özel Kalem Müdürlüğü görevini de üstlenmişti.

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