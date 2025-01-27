Mısır Meclis Başkanı Cibali: Filistinlilerin Tehcirini Asla Kabul Etmiyoruz

Mısır Meclis Başkanı Cibali, Filistinlilerin Tehcirine Dair Kesin Tavır Aldı

Mısır Meclis Başkanı Hanefi Cibali, Filistin halkını tehcir etme yönündeki adımları ve girişimleri kesin bir dille reddettiklerini ifade etti. Meclisteki oturumda yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere gönderilmesi yönündeki sözlerine tepki gösterdi.

Cibali, bu önerilerin, Filistin halkının topraklarından göç ettirilmesi anlamına geldiğini ve bu durumun büyük tehlikeler oluşturduğunu vurguladı: "Bu tür düşüncelere sahip olanlar, Filistin davasının bir nüfus meselesi değil, meşru tarihi hakları için mücadele eden bir milletin davası olduğunu görmezden geliyorlar. Binlerce şehit vererek büyük bedeller ödeyen Filistinlilerin topraklarından ve kutsallarından taviz vereceğini mi düşünüyorlar?"

Filistin halkının sadece konaklama yeri arayan bir grup insan olmadığını, aksine köklü bir tarihe sahip ve kendi topraklarıyla kutsallarını koruma mücadelesi verdiğini belirten Cibali, "Filistin halkı ve Arap milletleri, Filistinlilerin haklarından vazgeçmeyecekler." dedi.

Cibali, bu tür önerilerin hem Filistin halkını, hem de bölgenin güven ve istikrarını tehdit ettiğini belirtti. "Filistinlilerin tehciri, çatışmaları başka yerlere götürme ihtimalini taşıyor. Bu, tüm bölge için felaket anlamına geliyor," dedi.

Mısır Meclisi olarak, Filistin davasının coğrafi ve siyasi gerçekliğini değiştirmeye yönelik tüm düzenlemeleri kesinlikle reddettiklerini belirten Cibali, geçmişteki bu tür politikaların krizi derinleştirdiğini ve zulmü artırdığını vurguladı.

Son olarak, iki devletli çözümün tek alternatif olduğunu kaydeden Cibali, Mısır'ın Filistin halkının haklarını savunmaya devam edeceğini aktardı.

Trump'ın Tehcir Önerisi

ABD Başkanı Trump, Gazze'deki Filistinlilerin Ürdün ve Mısır gibi Arap ülkelerine sürgün edilmesi fikrini dile getirmişti. Trump, Gazze'nin 'temizlenmesi' amacıyla bu ülkelerin daha fazla Filistinliyi kabul etmesine ve bu kişilerin 'farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesine' yönelik çağrıda bulunmuştu. Trump, bu konuyu Ürdün Kralı II. Abdullah ile telefonda görüşdüğünü de belirtmişti. Ancak Mısır ve Ürdün, Trump'ın bu çağrısını reddetti.