DOLAR
35,73 -0,15%
EURO
37,55 -0,21%
ALTIN
3.146,92 1,06%
BITCOIN
3.595.605,03 4,14%

Mısır Meclis Başkanı Cibali: Filistinlilerin Tehcirini Asla Kabul Etmiyoruz

Mısır Meclis Başkanı Cibali, Filistinlilerin tehciri önerilerini reddettiklerini ve bunun bölge için tehlike oluşturduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 17:43
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 17:43
Mısır Meclis Başkanı Cibali: Filistinlilerin Tehcirini Asla Kabul Etmiyoruz

Mısır Meclis Başkanı Cibali, Filistinlilerin Tehcirine Dair Kesin Tavır Aldı

Mısır Meclis Başkanı Hanefi Cibali, Filistin halkını tehcir etme yönündeki adımları ve girişimleri kesin bir dille reddettiklerini ifade etti. Meclisteki oturumda yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere gönderilmesi yönündeki sözlerine tepki gösterdi.

Cibali, bu önerilerin, Filistin halkının topraklarından göç ettirilmesi anlamına geldiğini ve bu durumun büyük tehlikeler oluşturduğunu vurguladı: "Bu tür düşüncelere sahip olanlar, Filistin davasının bir nüfus meselesi değil, meşru tarihi hakları için mücadele eden bir milletin davası olduğunu görmezden geliyorlar. Binlerce şehit vererek büyük bedeller ödeyen Filistinlilerin topraklarından ve kutsallarından taviz vereceğini mi düşünüyorlar?"

Filistin halkının sadece konaklama yeri arayan bir grup insan olmadığını, aksine köklü bir tarihe sahip ve kendi topraklarıyla kutsallarını koruma mücadelesi verdiğini belirten Cibali, "Filistin halkı ve Arap milletleri, Filistinlilerin haklarından vazgeçmeyecekler." dedi.

Cibali, bu tür önerilerin hem Filistin halkını, hem de bölgenin güven ve istikrarını tehdit ettiğini belirtti. "Filistinlilerin tehciri, çatışmaları başka yerlere götürme ihtimalini taşıyor. Bu, tüm bölge için felaket anlamına geliyor," dedi.

Mısır Meclisi olarak, Filistin davasının coğrafi ve siyasi gerçekliğini değiştirmeye yönelik tüm düzenlemeleri kesinlikle reddettiklerini belirten Cibali, geçmişteki bu tür politikaların krizi derinleştirdiğini ve zulmü artırdığını vurguladı.

Son olarak, iki devletli çözümün tek alternatif olduğunu kaydeden Cibali, Mısır'ın Filistin halkının haklarını savunmaya devam edeceğini aktardı.

Trump'ın Tehcir Önerisi

ABD Başkanı Trump, Gazze'deki Filistinlilerin Ürdün ve Mısır gibi Arap ülkelerine sürgün edilmesi fikrini dile getirmişti. Trump, Gazze'nin 'temizlenmesi' amacıyla bu ülkelerin daha fazla Filistinliyi kabul etmesine ve bu kişilerin 'farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesine' yönelik çağrıda bulunmuştu. Trump, bu konuyu Ürdün Kralı II. Abdullah ile telefonda görüşdüğünü de belirtmişti. Ancak Mısır ve Ürdün, Trump'ın bu çağrısını reddetti.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep'te Motosiklet Kazası: İki Genç Hayatını Kaybetti
2
AB, Suriye Yaptırımlarını Hafifletmek İçin Yol Haritası Üzerinde Anlaştı
3
Bedelli Askerlik Sınıflandırma Sonuçları Açıklandı
4
Kartalkaya Yangını: Tutuklu Belediye Görevlilerinin İfadeleri Ortaya Çıktı
5
Beykoz'da Çöken Zeminin Tehlikesi: Gecekondu Mühürlendi
6
Bolu Otel Yangınına İlişkin Sosyal Medya Paylaşımlarına Soruşturma Başlatıldı

Emeklilere Müjde: Maaş Farkları TBMM'den Geliyor!

Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor

Ankara'da Sözleşmeli Personel Alım İlanları Yayınlandı

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!

Manisa ve Niğde'de 2025 Memur Alımları Başladı!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!