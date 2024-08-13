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Mısır, Mescid-i Aksa İçin Uluslararası Destek İstedi

Mısır, Mescid-i Aksa'ya yapılan baskınları kınayarak uluslararası topluma etkili müdahale çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 15:51
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 15:51
Mısır, Mescid-i Aksa İçin Uluslararası Destek İstedi

Mısır'dan Uluslararası Topluma Çağrı

Mısır, Mescid-i Aksa'ya yönelik son baskınların ardından uluslararası topluma "ihlalleri engelleme" konusunda harekete geçme çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından Açıklama

Mısır Dışişleri Bakanlığı, iki İsrailli bakanın ve aşırı sağcı bir grubun, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini kınadı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirilen bu baskın ve camiye dikilen İsrail bayrağı, uluslararası hukuk ve Mescid-i Aksa'nın statüsünü ihlal etmektedir" ifadeleri yer aldı.

Uluslararası Toplumun Rolü

Açıklamada, bu tür eylemlerin "Gazze'deki ateşkes çabalarını engellemek ve hassasiyetleri zedelemek" amacı taşıdığı belirtildi. Mısır, uluslararası toplumu bu ihlallere karşı aktif bir rol üstlenmeye davet etti.

Fanatik Grubun Baskını

Sabah saatlerinde, aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf, fanatik Yahudilerin katılımıyla Mescid-i Aksa'ya baskın gerçekleştirmiştir. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, baskına yaklaşık 2250 fanatik Yahudi katıldı.

Baskın sırasında bazı fanatik Yahudilerin Talmudik ritüeller gerçekleştirdiği gözlemlendi.

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