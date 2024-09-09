Mısır, Nefertiti Büstü İçin İade Kampanyası Başlattı

Mısır'da Nefertiti Büstünün İadesi İçin Yeni Kampanya

Mısırlı arkeolog ve eski Tarihi Eserler Bakanı Zahi Havas, 3 bin 400 yıllık Nefertiti büstü'nü Almanya'dan geri almak amacıyla bir kampanya başlattı.

Kampanya Duyurusu

Mısır'ın önde gelen kaynaklarından El-Ahram'da yer alan habere göre, Havas, kampanyasını Kahire'deki Amir Taz Sarayı’nda düzenlenen bir etkinlikte duyurdu. Havas, "Nefertiti büstünün iadesi için kampanya başlattım" ifadesini kullandı.

Büstün Yasal Durumu

Havas, büstün yasa dışı yollarla Mısır'dan çıkarıldığını belirterek, "Bu eşsiz eser, Mısır’ın vatanı olan topraklarına geri getirilmelidir" dedi. Yasal yollarla Mısır'dan çıkan eserler için geri talepte bulunmayacaklarını vurgulayan Havas, bu kampanyaya destek istedi.

Geçmişteki Girişimler

Daha önce bu konuda Alman Eski Eserler Yüksek Konseyi nezdinde başvuruda bulunduğunu aktaran Havas, Nefertiti büstünün güzelliği ve tarihsel önemi ile dikkat çekti.

Büstün Tarihi

Güzelliğiyle bilinen Nefertiti, eski Mısır inancına göre güneş tanrısından bahşedilmiş estetik ve cömertlik ile Firavun Akhenaton'un eşi olmuştur. 1912 yılında, Alman arkeolog Ludwig Borchardt tarafından keşfedilen büst, o dönemin Prusya hükümeti tarafından satın alınmıştır. Mısır, büstün satın alma sürecinin yasa dışı olduğuna inanırken, Alman hükümeti büstün yasal belgeleri olduğunu savunarak iade edilmeyeceğini belirtmektedir.