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Mısır, Nil Havzası Ülkelerine Yatırım İçin Fon Kurma Çalışmalarına Başladı

Mısır, Nil Nehri havzasındaki ülkeler için bir yatırım fonu kurulması yönünde adımlar atıyor.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 15:50
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 15:50
Mısır, Nil Havzası Ülkelerine Yatırım İçin Fon Kurma Çalışmalarına Başladı

Mısır, Nil Havzası Ülkelerine Yatırım Fonunu Kurmayı Planlıyor

Mısır, Nil Nehri havzasındaki ülkelerdeki kalkınma projelerine destek vermek amacıyla bir yatırım fonu kurma çalışmalarına hız verdi. Mısır hükümetinin aldığı bu karar, Afrika kıtasıyla işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Toplantıda Önemli Vurgular Yapıldı

Başbakan Mustafa Medbuli, Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve diğer yetkililer, "Afrika ülkeleri ile ilişkiler, Nil Nehri havzası ve bölgesel su meselelerini" ele aldıkları bir toplantıda önemli değerlendirmelerde bulundu. Başbakan Medbuli, Mısır'ın Afrika'daki kalkınma çalışmalarını artırmasının önemine dikkat çekti.

Yatırım Fonunun Amaçları

Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin talimatları doğrultusunda, Nil Nehri havzasındaki ülkelerdeki kalkınma ve altyapı projelerine yatırımları artırmak için gerekli adımların atılmakta olduğunu ifade etti.

Nil Havzası Ülkeleri

Bu fonun oluşturulmasından, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Tanzanya, Burundi, Ruanda, Kenya, Uganda, Güney Sudan, Etiyopya, Eritre, Sudan ve tabii ki Mısır olmak üzere toplamda 11 ülke faydalanacak.

Nil Nehri'nin Önemi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, geçen pazar günü düzenlenen 7. Kahire Su Haftası'nın açılışında, Nil Nehri'nin Mısır'ın su ihtiyacının %98'ini karşıladığını ve su kaynaklarının korunmasının ülke için hayati bir mesele olduğunu dile getirmişti.

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