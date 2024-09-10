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Mısır Savunma Bakanı Abdulmecid Sakr ve AB Yüksek Temsilcisi Borrell'in Gazze Görüşmesi

Mısır ve AB, Gazze'deki son gelişmeleri ve bölgesel meseleleri ele aldı.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 21:01
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 21:01
Mısır Savunma Bakanı Abdulmecid Sakr ve AB Yüksek Temsilcisi Borrell'in Gazze Görüşmesi

Mısır Savunma Bakanı ile AB Yüksek Temsilcisi Gazze'yi Görüştü

Mısır Savunma Bakanı Abdulmecid Sakr ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gazze'deki son gelişmeler üzerine bir araya geldi.

Kahire'deki Önemli Toplantı

İki lider başkent Kahire'de gerçekleştirdikleri toplantıda, özellikle İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının etkilerini ve bölgedeki istikrarı ele aldı.

Gazze'deki İnsanlık Dramı

7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda en az 41 bin 20 Filistinli hayatını kaybetti. Bunlar arasında 16 bin 715 çocuk, 11 bin 308 kadın yer almakta. Ayrıca 94 bin 925 kişi yaralandı. Enkaz altında binlerce insanın bulunduğu ifade edilirken, sivil altyapı da hedef alınmakta.

Borrell, Kahire'deki temasları sırasında ilk olarak Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile bir araya gelmişti. Görüşmelerin amacı, bölgedeki güvenliğin artırılmasına yönelik stratejilerin geliştirilmesi olarak belirlendi.

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