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Mısır Savunma Bakanı Sakr'dan Orduya Savaş Hazırlığı Talimatı

Mısır Savunma Bakanı Abdulmecid Sakr, ordunun en üst düzey hazırlığa ulaşması için talimat verdi.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 00:40
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 00:40
Mısır Savunma Bakanı Sakr'dan Orduya Savaş Hazırlığı Talimatı

Mısır Savunma Bakanı Sakr'dan Orduya Önemli Yönlendirmeler

Mısır Savunma Bakanı Abdulmecid Sakr, ülkenin silahlı kuvvetlerinin çeşitli koşullarda üzerlerine düşen görevleri etkili bir şekilde yerine getirebilmesi için Üçüncü Saha Ordusu mensuplarına savaş hazırlığı düzeylerini en üst seviyede sürdürme talimatı verdi.

Üçüncü Saha Ordusu Seferberlik Komuta Merkezleri Projesi

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Garib Abdulhafız tarafından yapılan açıklamada, Üçüncü Saha Ordusu Seferberlik Komuta Merkezleri Projesinin ana aşamasına Sakr ve Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ahmed Fethi İbrahim Halife ile çok sayıda komutanın katıldığı belirtildi. Söz konusu programın, silahlı kuvvetlerin oluşumları ve birimleri için hazırlanan savaş eğitim planı çerçevesinde birkaç gün sürdüğü ifade edildi.

Ancak tatbikatın yeri ve süresi hakkında bilgi verilmedi. Mısır Savunma Bakanı Sakr'ın, proje kapsamında görev alan katılımcılarla görüşerek, bu süreçte nasıl en uygun kararları alabilecekleri üzerinde durduğu kaydedildi.

Savaş Hazırlığı Vurgusu

Sakr, Üçüncü Saha Ordusu mensuplarının en yüksek düzeyde savaş hazırlığını korumalarının önemine değinerek, bu durumun silahlı kuvvetlerin her türlü koşulda verilen görevleri yerine getirebilme yeteneğini artıracağını vurguladı. Üçüncü Saha Ordusu, ülkenin Sina Yarımadası ve Gazze Şeridi sınır hattının güvenliğini sağlama görevine sahiptir.

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