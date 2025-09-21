Mısır: Sina Yarımadası'ndaki Askeri Varlık Sınır Güvenliğini Sağlamayı Hedefliyor

Mısır, Sina Yarımadası'ndaki askeri varlığının sınırları güvence altına almak amacıyla olduğunu; herhangi bir anlaşmanın ihlal edilmediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 03:01
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 03:01
Kahire, uluslararası haberleri yanıtlayarak gücün amacını ve barış taahhüdünü vurguladı

Mısır, Gazze ve İsrail sınırlarının bulunduğu ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Sina Yarımadası'ndaki askeri varlığının amaçlandığı şekliyle "tehditlere karşı sınırların güvence altına alınması" olduğunu açıkladı.

Mısır Basın Enformasyon Kurumu tarafından yapılan açıklamada, söz konusu güçlerin faaliyetinin "barış antlaşmasının taraflarıyla (İsrail ve ABD) önceden yapılan koordinasyon çerçevesinde" yürütüldüğü ve amacın terör eylemleri ve kaçakçılık da dahil her türlü tehlikeye karşı Mısır sınırlarını güvence altına almak olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca Mısır'ın barış antlaşmasına bağlılığı vurgulanarak, daha önce varılan hiçbir antlaşma veya anlaşmanın ihlal edilmediği ifade edildi.

Kahire yönetiminin Gazze'deki saldırıların genişletilmesini ve Filistinlilerin göçe zorlanmasını "kesin bir şekilde reddettiği" yinelenen açıklamada, ayrıca Mısır'ın Filistin halkının 4 Haziran 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan iki devletli çözüm uyarınca bağımsız devletini kurma hakkını desteklediği kaydedildi.

Bu açıklama, ABD merkezli Axios haber sitesinin Washington ve Tel Aviv'den yetkililere dayandırdığı ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'den Kahire'ye baskı yapmasını istediğini öne süren haberin ardından geldi. Haberde, Netanyahu'nun, ABD'den Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin sürgün edilmesine karşı olarak Sina Yarımadası'nda askeri varlığın arttırıldığı iddialarına tepki göstermesini istediği belirtildi.

Öte yandan Axios'a konuşan Mısırlı bir yetkili söz konusu iddiaları yalanlamıştı.

Haberde ayrıca, Netanyahu'nun hafta başında İsrail'i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya 1979'da imzalanan Camp David Anlaşması'nın Kahire yönetimince önemli ölçüde ihlal edildiğini söylediği ve iddia edilen ihlalleri sıralayan bir liste sunduğu aktarıldı.

