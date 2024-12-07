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Mısır, Suriye'deki Vatandaşlarına Uyarıda Bulundu

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de bulunan vatandaşlarına dikkatli olmalarını ve gergin bölgelerden uzak durmalarını önerdi.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 20:09
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 20:09
Mısır, Suriye'deki Vatandaşlarına Uyarıda Bulundu

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Suriye'deki vatandaşlarına yönelik önemli bir uyarı yaparak, gerekli tedbirlerin alınması ve gerginlik yaşanan alanlardan uzak durulması gerektiğini belirtti.

Açıklamada, Mısır vatandaşlarına Suriye'ye gitmemeleri tavsiye edilirken, hali hazırda Suriye'de bulunanların ise azami dikkatli olmaları ve yetkili Suriye makamlarının talimatlarına uymaları istendi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Suriye'deki mevcut gelişmeler ve bazı bölgelerdeki çatışmalar sebebiyle bu uyarının yapıldığını iletti. Ayrıca, Suriye'deki Mısırlı vatandaşların durumlarını izlemek amacıyla 24 saat kesintisiz hizmet veren bir kriz masası kurulduğu duyuruldu.

Suriye'deki Son Gelişmeler

Suriye'nin kuzeyinde, Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleri ile rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışmalar başlamıştı. 30 Kasım'da, rejim karşıtı gruplar Halep'in merkezinin çoğunu rejim güçlerinden almayı başardı ve aynı gün İdlib genelinde de hakimiyet sağladı.

Çatışmalar sona ermeden önce, 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden alan muhalif gruplar, başkent Şam'ın stratejik önemdeki Humus ilindeki bazı alanları da kontrol altına aldı.

Ayrıca, Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde 6 Aralık'ta muhalifler operasyon başlatarak, il merkezini rejim güçlerinden geri almayı başardılar. 7 Aralık'ta ise, güneydeki Suveyda ilinin tamamı muhalif grupların kontrolüne geçti. Aynı gün Kuneytra il merkezinde de yerel muhaliflerin kontrolü sağlandı.

Son olarak, Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu sonucunda Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarıldı.

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