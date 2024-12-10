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Mısır, Suriye İçin Siyasi Sürecin Başlatılmasını Talep Etti

Mısır, Suriye'de istikrar ve birliği sağlamak için kapsamlı bir siyasi sürecin başlatılmasını istiyor.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 19:14
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 19:14
Mısır, Suriye İçin Siyasi Sürecin Başlatılmasını Talep Etti

Mısır, Suriye'de halk ve toprak birliğini sağlayacak istikrarlı bir siyasi sürecin başlatılması çağrısında bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, 61 yıl aradan sonra Baas rejiminin devrildiği Suriye ile ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Suriye tarihinin bu kritik dönemi, dikteler ve dış müdahaleler olmadan yalnızca Suriye'nin ulusal sahipliğinde kapsamlı bir siyasi süreç başlatılması için tüm halkın ortak çaba göstermesini gerektiriyor." ifadeleri yer aldı.

Bu siyasi sürecin, Suriye'de ülkenin istikrarını ve halkın birliğini desteklemesi gerektiği belirtilirken, ulusal güçlere yönelik kapsamlı ve kapsayıcı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğinin altı çizildi. Ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararıyla uyumlu olunması çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, Suriye’nin geleceğinin şekillendirilmesi için tüm Suriyelilerin katılımının önemine dikkat çekilerek, Suriye'nin Arap ve uluslararası sistemlerde hak ettiği konuma yeniden getirilmesi gerektiği ifade edildi.

Mısır, Suriye’deki kardeşlerle iletişim kurma ve halkın taleplerini karşılayacak siyasi sürecin başarıya ulaşması için gerekli çabaları gösterme konusunda istekli olduğunu belirtti. Suriye'nin egemenliğini, birliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit eden her türlü girişimin engellenmesinin gerekliliği vurgulandı.

Son olarak, yeniden inşa çalışmalarının başlatılması ve Suriyeli mültecilerin ile yerinden edilenlerin gönüllü ve güvenli bir şekilde geri dönmeleri için uygun koşulların sağlanması vurgulandı.

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