Mısır, Suriye'nin Yeniden İnşası İçin Destek Veriyor

Mısır, Suriye'nin istikrarı ve yeniden inşası için kararlılığını yineleyerek Suriye halkına destek çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 02:45
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 02:45
Mısır, Suriye'nin Yeniden İnşası İçin Destek Veriyor

Mısır, Suriye'nin Yeniden İnşası İçin Destek Veriyor

Mısır, Suriye'nin istikrarını ve yeniden inşasını destekleme konusundaki kararlılığını yineledi. Mısır, Suriye halkının barış ve onurlu yaşam taleplerini somut bir biçimde desteklediğini açıkladı.

Mısır'ın Avrupa Birliği nezdindeki Büyükelçisi Ahmed Ebu Zeyd, X sosyal medya hesabı üzerinden Suriye konulu 9. Brüksel Konferansı'na katılımı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ebu Zeyd, "Mısır, Suriye'nin istikrarını, yeniden inşasını ve halkının refahını desteklemeye kararlıdır." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Ebu Zeyd, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati adına katıldığı konferansta, Suriye halkının uzun yıllar süren acıların ardından barış, istikrar ve onurlu yaşam taleplerine dikkat çekti.

Ebu Zeyd, Suriye'nin yeniden inşasının sadece altyapıyı değil, aynı zamanda umudun ve iyi bir yaşamın yeniden tesis edilmesini, çeşitli kesimler arasında ulusal bir uzlaşı sağlanmasını kapsadığını belirtti.

Mısırlı yetkili, Suriye halkıyla kardeşlik bağlarını vurgulayarak, "Bugün bir milyondan fazla Suriyelinin Mısır’da yaşaması, kardeş Suriye halkıyla bu zorlu süreçte dayanışma gösterildiğinin başka bir kanıtıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca, bağışçılar topluluğuna seslenen Ebu Zeyd, Suriyeli mültecilerin yaşadığı ülkelerdeki ihtiyaçların karşılanması için katkıda bulunma çağrısında bulundu. Suriye'de yeniden inşa çabalarının başarılı ve sürdürülebilir olması için bazı ilkelerin göz önünde bulundurulması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Ebu Zeyd, yeniden yapılanma sürecinin kapsamlı ve ulusal olması gerektiğine dikkat çekerek, bölgesel destek ile uluslararası koordinasyonun önemine vurgu yaptı. Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstererek, insani destek sağlanması gerektiğini ve mültecilerin güvenli, onurlu dönüşlerinin garanti altına alınması gerektiğini aktardı.

Avrupa Birliği tarafından düzenlenen konferansta, Suriye'deki geçiş sürecinin başarıya ulaşması için toplam 5,8 milyar avro değerinde taahhütte bulunulmuştu.

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