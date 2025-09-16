Mısır, Suudi Arabistan ve İran Liderleri Katar Zirvesinde Gazze ve Bölgeyi Görüştü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Katar'daki zirve kapsamında Gazze başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldığı bildirildi.

Zirve ve karşılıklı temaslar

Zirve çerçevesinde, dün Katar'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katılan liderler ikili ve çok taraflı görüşmeler gerçekleştirdi. Liderlerin gündeminde özellikle Katar'da Hamas üyelerini hedef alan İsrail saldırısının ele alınması yer aldı.

Sisi – Pezeşkiyan görüşmesinin vurguları

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi ile Pezeşkiyan arasındaki görüşmede, bölge ülkelerinin ulusal egemenliğine doğrudan etki eden gelişmeler ışığında iki ülke arasındaki diyalogun sürdürülmesinin gerekliliği vurgulandı. İki lider, Orta Doğu'nun hassas bir dönemden geçtiğini ve bunun son örneğinin de İsrail'in Katar'a yönelik saldırısında ortaya çıktığını kaydetti.

Gazze ve krizlere ilişkin ortak tutum

Görüşmede Gazze konusu ele alındı; liderler, Filistinlileri topraklarından sürme planlarına karşı olduklarını dile getirdi. Ayrıca bölge ülkelerinde yaşanan krizlerin, söz konusu ülkelerin toprak bütünlüğü ve egemenliğini koruyacak siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi gerektiği belirtildi.

Bin Selman – Pezeşkiyan buluşması

Suudi Arabistan haber ajansı SPA ise Bin Selman ile Pezeşkiyan'ın görüşmesine yer verdi. Ajansa göre iki lider, bölgesel gelişmeleri ve güvenlik ile istikrarı artırma çabalarını görüştü.

Katılımcı liderlerin ortak mesajı, bölgesel gerilimlerin diyalog ve diplomasi yoluyla ele alınması gerektiği yönünde oldu.