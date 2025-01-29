Mısır, Süveyş Körfezi'nde Yeni Petrol Sahası Keşfetti

Mısır'dan Müjde: Süveyş Körfezi'nde Yeni Petrol Sahası

Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığı, ülkenin doğusunda bulunan Süveyş Körfezi'nde yeni bir petrol sahası keşfettiğini duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamaya göre, bu saha 8 milyon varil petrol kapasitesine sahip. İlk test sonuçları, sahadan günlük 2 bin varil'den fazla petrol üretimi gerçekleştirilebileceğini gösteriyor.

Bölgedeki yeni kuyuların açılması amacıyla çalışmalar devam ederken, Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Kerim Bedevi, Ekim 2024'te ülkede petrol arama faaliyetlerinde bulunan 57 şirketin aktif olduğunu bildirmiştir.