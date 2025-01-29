DOLAR
35,79 -0,13%
EURO
37,3 0,04%
ALTIN
3.166,87 0,25%
BITCOIN
3.650.662,61 -0,6%

Mısır, Süveyş Körfezi'nde Yeni Petrol Sahası Keşfetti

Mısır, Süveyş Körfezi'nde 8 milyon varil kapasiteye sahip yeni bir petrol sahası keşfetti.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 19:04
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 19:04
Mısır, Süveyş Körfezi'nde Yeni Petrol Sahası Keşfetti

Mısır'dan Müjde: Süveyş Körfezi'nde Yeni Petrol Sahası

Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığı, ülkenin doğusunda bulunan Süveyş Körfezi'nde yeni bir petrol sahası keşfettiğini duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamaya göre, bu saha 8 milyon varil petrol kapasitesine sahip. İlk test sonuçları, sahadan günlük 2 bin varil'den fazla petrol üretimi gerçekleştirilebileceğini gösteriyor.

Bölgedeki yeni kuyuların açılması amacıyla çalışmalar devam ederken, Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Kerim Bedevi, Ekim 2024'te ülkede petrol arama faaliyetlerinde bulunan 57 şirketin aktif olduğunu bildirmiştir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bahçelievler'de Muhtar, Emlakçıyı Silahla Yaraladı
2
Aydın'da Devriyen Traktörün Altında Kalan Sürücü Hayatını Kaybetti
3
KBÜ'de Elektromanyetik Koruma Sağlayan Yenilikçi Yapı Malzemeleri Üretildi
4
Air France, 1 Şubat'tan İtibaren Beyrut Seferlerine Dönüyor
5
İtalya'da Çiftçiler Traktörleriyle Milano'da Protesto Gösterisi Düzenledi
6
İsrail, Yarın Serbest Bırakılacak Esirlerin Listesini Aldı
7
Bilirkişinin İfşa Edilmesi Soruşturmasında Savcılığın Sevk Yazısına Ulaşıldı

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı