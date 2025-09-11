Mısır-Tunus Ticaret Hacmi 1 Milyar Dolara Çıkarma Hedefi

Mısır ve Tunus 1 milyar dolarlık ticaret hedefi belirledi

Resmi açıklamalara göre Mısır, Tunus ile ticaret hacmini iki yıl içinde 500 milyon dolardan 1 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyor.

Kahire'de 18. Mısır-Tunus Ortak Yüksek Komitesi oturumu

Kahire'de düzenlenen 18. Mısır-Tunus Ortak Yüksek Komitesi oturumu, Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli ve Tunuslu mevkidaşı Sara Zaferani başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Medbuli, ülkesinin iki yıl içinde ticaret hacmini iki katına çıkarma hedefine vurgu yaptı.

Medbuli, iki ülke arasındaki yatırım ve ticaret işbirliğinde ilerleme kaydedildiğini ancak hedefe ulaşmak için farklı sektörlerde birlikte çalışılması gerektiğini belirtti.

Tunus Başbakanı Sara Zaferani ise Kahire'de düzenlenen Mısır-Tunus İş Forumu'nun açılışında mevcut ticaret hacminin istenilen seviyenin altında kaldığını ifade ederek, ekonomik ilişkilerin iyileştirilmesi için her iki taraftan bakanlar ve uzmanlar arasında daha yoğun toplantılar yapılması çağrısında bulundu.

Bölgesel konular ve imzalanan mutabakatlar

Görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Medbuli, Filistin meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Medbuli, Filistinlilerin yerinden edilmesini reddettiklerini ve 4 Haziran 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'nin kurulmasını desteklediklerini yineledi. Ayrıca, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısını da kınadı.

Medbuli, Tunuslu mevkidaşıyla Libya'da istikrar ve toprak bütünlüğünün korunması gerektiği konusunda mutabık kaldıklarını; çözümün öncelikle Libya'nın kendi iç politikası olması ve dış müdahalelere yer vermemesi gerektiğini vurguladı. Libya topraklarının birliğini ve istikrarını sağlayacak seçim şartlarının ve diğer faaliyetlerin hayata geçirilmesi konusunda Libya halkını desteklediklerini ifade etti.

Görüşmelerde sağlık, gençlik ve spor, ekonomik kalkınma, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve dış ticaret alanlarında çok sayıda mutabakat zaptı imzalandı.