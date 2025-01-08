Mısır Uçağı Suudi Arabistan'a Zorunlu İniş Yaptı

Mısır Hava Yolları (EgyptAir), Addis Ababa Havalimanı'ndan Kahire'ye sefer gerçekleştiren uçağının zorunlu iniş yaptığına dair açıklama yaptı. Uçak, teknik çalışmalar için Cidde Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Olayın Ayrıntıları

Bugün, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan hareket eden MS852 sefer sayılı B737-800 tipi uçak, 85 yolcusuyla birlikte Kahire'ye uçmaya başlamıştı. Ancak uçaktan gelen teknik zorluklar nedeni ile Cidde'de süratle iniş yapıldı.

EgyptAir, zorunlu inişin ardından yolcularının güvenli bir şekilde iki farklı uçakla Cidde'den Kahire'ye gönderildiğini bildirdi. Yetkililer, böyle bir durumda uçuş güvenliğinin öncelikli olduğunu vurguladılar.