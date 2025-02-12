Mısır Valisi'nden Türkiye'ye Gazze Desteği Övgüsü

Mısır'ın Kuzey Sina Valisi Halid Mucavir, Türkiye'nin Gazze Şeridi'ne sağladığı yardım ve Filistin davasına verdiği destek konusunda önemli bir övgüde bulundu.

Mucavir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından Gazze'ye insani yardım gemisi gönderen "ilk ülke" olduğunu belirtti.

Gazze'ye her türlü insani yardımın ulaştırılmasında Türkiye'nin rolünün çok belirgin ve açık olduğunu vurgulayan Mucavir, birkaç gün önce gelen bir Türk yardım gemisini Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi ile birlikte limanda karşıladıklarını aktardı. Gemiyle gönderilen yardımların tamamının Gazze Şeridi'ne ulaştığını ifade etti.

Yeni bir Türk gemisinin El-Ariş Limanı'na ulaştığını dile getiren Mucavir, yükünü boşaltmadan önce limana gidip gemiyi karşılayacağını belirtti. Türkiye'nin Filistin davasına siyasi destek vermeye devam ettiğini kaydeden Mucavir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin davasına ilişkin yaptığı son açıklamalardan övgüyle söz etti.

Kahire'nin Filistin davasına destek çabalarına da değinen Mucavir, Mısır'ın 1948'den bu yana Filistin davasına destek verdiğini ve Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılması için büyük bir çaba gösterdiğini söyledi. Ayrıca, Mısır'ın, Gazze'deki Filistinlilerin yerlerinden edilmesi planına ve Filistin davasını tasfiye etme girişimlerine şiddetle karşı çıktığını belirtti.

Vali Mucavir, siyasi çaba ve mücadelenin devam ettiğini, ancak şu an daha çok anlaşmanın şartlarının tamamlanması ve Filistin davasına gerçek bir çözüm bulunmasına odaklanıldığını dile getirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 9 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 15. Gazze İyilik Gemisi'nin Mısır El-Ariş Limanı'na ulaştığını duyurdu. Açıklamada, sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hazırlanan, 1956 ton insani yardım malzemesi taşıyan bu gemi ile Gazzelilerin yaralarının sarıldığı belirtildi.

Bugüne kadar 15 gemi ve 14 uçak seferi ile yerelden temin edilen malzemelerin toplamda 96 bin 131 tona ulaştığı, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) işbirliğiyle Gazze'ye gönderildiği bilgisi verildi.