Mısır ve AB, Gazze'deki Durumu Görüştü

Mısır ve Avrupa Birliği Gazze Görüşmesi

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Gazze'deki durumu değerlendirdi. Bu görüşme, Kahire'de yapıldı ve başta Gazze'deki gelişmeler olmak üzere bölgedeki durum hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Borrell'in Ziyareti ve Açıklamaları

Görüşmenin detaylarına dair kamuoyuna açıklama yapılmadı. Ancak Borrell, Mısır'daki temasları sırasında Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret ederek, Gazze'ye yapılan yardımların "okyanusta bir damla" olduğunu ifade etti. Borrell, daha fazla yardım yapılabilmesi için gerekli siyasi iradenin eksikliğine de dikkat çekti.

Arap Birliği Toplantısı

Borrell'in, Kahire'de düzenlenecek olan Arap Birliği 162. Olağan Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılması bekleniyor.