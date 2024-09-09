Mısır ve BAE Arasında Bölgesel Gelişmeler Üzerine Görüşme

Mısır ve BAE Liderlerinden Önemli Görüşme

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bölgede artan gerilimi azaltma konusunu ele aldı. Resmi ziyaret amacıyla BAE'ye giden Abdulati, Abu Dabi'de yapılan toplantıda önemli konuları gündeme getirdi.

Bölgesel Tansiyon ve Ortak Değerlendirme

Yapılan görüşmelerde, özellikle Gazze ve Sudan'daki gelişmeler, Kızıldeniz güvenliği ile Libya ve Somali meseleleri üzerinde durulmuştur. İki lider arasındaki görüşme, bölgedeki mevcut durumu ve çözüm önerilerini masaya yatırdı. İki Taraf Arasında İşbirliği Vurgusu

Görüşmenin ardından, tarafların ortak ilgi alanlarına dair istişarelerin devam etmesine karar verildi. Bunun yanı sıra, Mısır Dışişleri Bakanı, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile de bir araya gelerek ikili ilişkileri güçlendirme ve Gazze'deki durum üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Süregelen Arabuluculuk Çabaları

BAE haber ajansı WAM, iki ülkedeki görüşmelerde, Hükümet ortaklarının Gazze'de ateşkes sağlamak adına yürüttüğü arabuluculuk çabalarını desteklediklerini dile getirdi. ABD, Mısır ve Katar iş birliği ile bu tür çabaların sürdürülmesi önem arz ediyor.