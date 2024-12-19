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Mısır ve Endonezya Liderlerinden Önemli Görüşme: Bölgesel Gelişmeler ve İkili İlişkiler Ele Alındı

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Endonezya Devlet Başkanı Subianto, Kahire'de ikili ilişkileri ve bölgesel konuları görüştü.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 00:18
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 00:18
Mısır ve Endonezya Liderlerinden Önemli Görüşme: Bölgesel Gelişmeler ve İkili İlişkiler Ele Alındı

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Endonezyalı Mevkidaşı Subianto Kahire'de Buluştu

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto, Kahire'de gerçekleştirdikleri görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler üzerine kapsamlı bir değerlendirme yaptı.

İki lider, Gazze Şeridi, Suriye ve Lübnan'daki mevcut durumu ele alarak, bölgedeki barış ve istikrar için gerekli adımları tartıştı. Görüşme sonunda, Gazze'de ateşkes sağlanması, esirlerin serbest bırakılması ve insani yardım akışının kesintisiz sürmesi konularında önemli bir mutabakat sağlandı.

Buluşmada, Mısır ve Endonezya arasında gıda güvenliği, yenilenebilir enerji, ticaret ve yatırım gibi alanlarda işbirliğinin artırılmasının önemi vurgulandı. Sisi, Endonezya şirketlerinin Mısır'da başarılı olabilmesi için gerekli tüm olanakların sağlanacağına dair taahhütte bulundu.

Mısır resmi ajansı MENA'nın haberine göre, Sisi, işbirliğinin güçlendirilmesi için üst düzey ortak bir komitenin kurulmasına yönelik anlaşma sağlandığını kaydetti. Ayrıca, iki ülke arasındaki gelişmeleri takip etmek üzere karşılıklı ziyaretlerin gerçekleştirileceği ifade edildi.

Sisi, görüşme sırasında Endonezya'dan Mısır'a gelen yaklaşık 15 bin öğrenciye yönelik durumu değerlendirerek, bu sayının artırılabileceğini belirtti. Özellikle El-Ezher Üniversitesi'ndeki eğitim fırsatlarının önemine dikkat çekti.

Son olarak, Sisi, Suriye'deki siyasi sürecin herkesi kapsayan bir yapıya sahip olmasının gerekliliğini vurgulayarak, tüm grupların bu sürece katılımının sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

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