Mısır ve Eritre Kızıldeniz Gelişmelerini Değerlendirdi

Mısır ve Eritre Arasındaki Diplomatik Görüşme

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Eritre Dışişleri Bakanı Osman Salih'i kabul ederek, Kızıldeniz ve Afrika Boynuzu'ndaki gelişmeler üzerine bir toplantı gerçekleştirdi.

Görüşmeye Katılanlar

Başkent Kahire'de düzenlenen görüşmeye, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kamil de eşlik etti.

İki Ülke Arasındaki İşbirliği

Salih, Eritre Devlet Başkanı Isaias Afwerki'nin mesajını ileterek, iki ülke arasındaki ortak çıkarlar için istişare ve koordinasyon geliştirmek istediklerini dile getirdi.

Sisi, bölgesel zorluklara karşı çözüm arayışlarının yoğun tartışmalar gerektirdiğini belirtti. Ayrıca, Kızıldeniz ve Afrika Boynuzu'ndaki son gelişmeler üzerinde duruldu.

Kızıldeniz'deki Güvenlik Endişeleri

Dün, Dışişleri Bakanı Abdulati, Kızıldeniz'deki seyrüsefer güvenliği için başlatılan "Aspides" misyonunun operasyon komutanı Tuğamiral Vasileios Gryparis ile bir araya geldi. Abdulati, Kızıldeniz'deki tehditlerin, Süveyş Kanalı'nın gelirlerinde düşüşe yol açarak Mısır ekonomisini olumsuz etkilediğini vurguladı.