Mısır ve İngiltere Dışişleri Bakanları Orta Doğu Gelişmelerini Değerlendirdi

Mısır ve İngiltere Dışişleri Bakanları Bir Araya Geldi

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile Orta Doğu'daki önemli gelişmeleri üzerinde telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Lübnan'daki Gelişmeler Üzerine Değerlendirmeler

Yapılan görüşmede, Lübnan'daki hızlı ve tehlikeli gelişmelere dair endişeler dile getirildi. Abdulati, "İsrail'in Lübnan’ın güneyine yönelik karadan saldırı tehditleri çok ciddi. Bu tür eylemler uluslararası barış ve istikrarı tehdit ediyor," şeklinde konuştu.

Ateşkes ve Uluslararası Çabalar

Abdulati, uluslararası çabaların ateşkes sağlanması için yoğunlaştırılması gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, İsrail'in gerilimi düşürmesi gerektiğini vurgulayarak, Lübnan’ın egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

BM Güvenlik Konseyi'nin Rolü

Mısırlı Bakan, Lübnan ordusunun ülkede istikrarı sağlaması adına güçlü bir şekilde desteklenmesi gerektiğini belirtti. Bu bağlamda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin BMGK 1701 sayılı kararının taraflarca uygulanmasının önemine değindi.

Gazze'deki Durum

Abdulati ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi’ne yönelik geçen bir yıl boyunca süregelen saldırılarına da dikkat çekerek, bu bölgedeki ateşkesin sağlanması için gerekli baskıların yapılmasını talep etti.