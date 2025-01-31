Mısır ve Irak'tan 12 Yeni İşbirliği Anlaşması

Mısır ile Irak Arasında 12 Anlaşma İmzalandı

Mısır ve Irak, ticaret başta olmak üzere çeşitli alanlarda 12 işbirliği anlaşması imzaladı. Mısır haber ajansı MENA'nın aktardığına göre, Mısır Başbakanı Mustafa Mebduli ve Irak Başbakanı Muhammed es-Sudani, Bağdat'ta düzenlenen ortak basın toplantısında bu önemli gelişmeyi duyurdu.

İkili İlişkilerin Güçlenmesi

Mebduli, toplantı sırasında Mısır-Irak Ortak Yüksek Komitesi'nin üçüncü oturumunun yapıldığını belirtti. Mebduli, bu toplantılarda kardeş ülkeler arasında ikili ilişkileri geliştirmeye yönelik anlaşmalar sağlandığını ifade etti. Ayrıca, Filistinlilerin ülkelerinden başka bir ülkeye gönderilmesini kabul etmeyeceklerini vurguladı.

Arnavut ülkelerinin karşılaştığı zorluklar konusunda Mısır ve Irak'ın vizyonlarının arasında tam bir mutabakat olduğunu da belirten Mebduli, iki ülkenin işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Sudani'nin Açıklamaları

Sudani ise Irak ile Mısır arasındaki işbirliğinin ticari, ekonomik, kalkınma, kültürel ve bilimsel alışveriş için verimli bir zemin oluşturduğunu belirtti. Haziran 2023'te imzalanan 11 mutabakat zaptının ardından şu anda 12 yeni mutabakat zaptı ile işbirliklerinin güçlendirildiğini ifade etti. Ulaşım, yerel kalkınma, ticaret, silo bakımı ve iletişim gibi birçok alanda yeni anlaşmalara imza atıldığı kaydedildi.