Mısır ve Katar Dışişleri Bakanları, Gazze'deki Durumu Görüştü

Mısır ve Katar dışişleri bakanları, Gazze'deki durumu değerlendirerek ateşkes ve yeniden inşa konularında işbirliğini ele aldı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 12:10
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 12:10
Mısır ve Katar Dışişleri Bakanları, Gazze'deki Durumu Görüştü

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Gazze'deki son durumu görüşmek üzere bir araya geldi. Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Temim Hallaf, tarafların telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bakan Abdulati ile Al Sani, Gazze Şeridi'ndeki son gelişmeleri masaya yatırarak, iki ülkenin ateşkes anlaşmasını güçlendirme çabaları hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Ayrıca, Gazze’nin yeniden inşası için Kahire'de düzenlenecek konferansın hazırlıkları ve bu süreçte Katar-Mısır koordinasyonu konuları da ele alındı.

Görüşmede, aynı zamanda Arap-Müslüman Planı kapsamında yeniden inşa sürecine destek sağlamak amacıyla ortak çalışmalar gerçekleştirilmesi hususunda fikir birliğine varıldığı ifade edildi. Bakanlar, bölgede artan gerilimi kontrol altına almak ve nihai bir çözüm olarak Filistin devletinin kurulmasını sağlamaya yönelik siyasi çözüm arayışında birlikte çalışmayı taahhüt etti.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından tekrar Gazze’ye yoğun hava saldırıları başlatmış durumda. İsrail Başbakanlık Ofisi’nden gelen açıklamada, saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın talimatlarıyla yapıldığı doğrulandı.

Saldırılar sonucunda, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 700 Filistinli hayatını kaybetti, 900'den fazla kişi yaralandı. Hamas, İsrail’i ateşkese uymamakla ve Gazze'de soykırım uygulamakla suçladı. Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin aileleri, Netanyahu hükümetini esirleri geri getirmeyi bahane ederek savaşı yeniden başlatmakla eleştirirken, İsrail'deki muhalefet partileri ise bu durumu tartışmalı siyasi adımlar çerçevesinde değerlendirdi.

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