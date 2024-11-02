Mısır ve Kuveyt Dışişleri Bakanları Gazze'deki Durumu Değerlendirdi

Mısır ve Kuveyt Dışişleri Bakanları Görüştü

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Kuveytli mevkidaşı Abdullah Ali el-Yahya ile 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ndeki durumu ele aldı. İki bakan, telefon görüşmesi sırasında İsrail'in Gazze'deki soykırımıyla ilgili gelişmeleri değerlendirerek, Mısır’ın ateşkes sağlama çabaları ve Gazze'ye insani yardım girişleri üzerine bilgi alışverişinde bulundular.

İkili İlişkiler Üzerine Görüşmeler

Aynı zamanda, görüşmede iki kardeş ülke arasındaki ikili ilişkilerin tüm yönleri de masaya yatırıldı. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 27 Ekim'de yaptığı açıklamada, Gazze'deki İsrail saldırıları devam ederken, "İsrailli dört esir ile bazı Filistinli alıkonulanların takası için iki günlük bir ateşkes önerdiğimizi" ifade etti. Sisi, gelecek on gün içinde geçici ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için müzakerelerin yapılacağına dikkat çekti.

Katar'ın Ara Buluculuk Çabaları

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, 29 Ekim'de Doha'da gerçekleştirilen basın toplantısında, Gazze'de ateşkes sağlama konusunda ara buluculuk çabalarını sürdürdüklerini açıkladı.