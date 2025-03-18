Mısır ve Kuveyt, Gazze İçin Derhal Ateşkes Çağrısında Bulundu

Mısır ve Kuveyt'ten Gazze'ye Acil Ateşkes Çağrısı
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, İsrail'in Gazze Şeridi’ne yönelik yeniden başlattığı saldırılarını kınadı. İki lider, uluslararası toplumun Gazze'de derhal ateşkes sağlama yönünde sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.
Telefon Görüşmesi ve Ortak Endişeler
Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi ve Sabah, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Toplantıda, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel gelişmeler de ele alındı. Taraflar, İsrail’in Gazze Şeridi’nde uluslararası kanunları ve varılan ateşkesi ihlal ettiğini belirterek, bunun insani krizi derinleştireceği ve bölgesel çatışmaları tırmandıracağı konusunda uyardı.
İki Devletli Çözüm ve Filistin Devleti
İki lider, uluslararası topluma iki devletli çözümü** uygulamaya geçirme çağrısı yaptı. Gazze'de barış sağlanmasının tek yolunun, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devleti oluşturmak olduğu ifade edildi. İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından, 18 Mart sabahı Gazze Şeridi’ne şiddetli hava saldırıları düzenlemeye başladı. Bu saldırılarda, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere, 400'den fazla kişi hayatını kaybetti, 500'ün üzerinde Filistinli yaralandı. İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Saldırıların, Hamas'a karşı artan askeri gücü kullanarak devam edeceği ifade edildi. Hamas, İsrail’in ateşkese uymadığını ve arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmediğini belirterek, Gazze’deki saldırıların yeniden başladığını bildirdi. Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin aileleri, Netanyahu hükümetini esirlerle ilgili alınan kararlar nedeniyle eleştirerek, hükümetin savaşı yeniden başlatma gerekçesinin “tam bir aldatmaca” olduğunu ifade etti. Ayrıca, İsrail'deki muhalefet partileri, Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü’nü görevden alması gibi tartışmalı adımlarının gölgesinde saldırıların yeniden başladığını vurguladı.
Ateşkesi Bozan Saldırılar ve Kurbanlar
İsrail Hükümetinin Açıklamaları ve Tepkiler
İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından, 18 Mart sabahı Gazze Şeridi’ne şiddetli hava saldırıları düzenlemeye başladı. Bu saldırılarda, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere, 400'den fazla kişi hayatını kaybetti, 500'ün üzerinde Filistinli yaralandı.
İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Saldırıların, Hamas'a karşı artan askeri gücü kullanarak devam edeceği ifade edildi.
Hamas, İsrail’in ateşkese uymadığını ve arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmediğini belirterek, Gazze’deki saldırıların yeniden başladığını bildirdi. Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin aileleri, Netanyahu hükümetini esirlerle ilgili alınan kararlar nedeniyle eleştirerek, hükümetin savaşı yeniden başlatma gerekçesinin “tam bir aldatmaca” olduğunu ifade etti.
Ayrıca, İsrail'deki muhalefet partileri, Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü’nü görevden alması gibi tartışmalı adımlarının gölgesinde saldırıların yeniden başladığını vurguladı.