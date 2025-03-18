Mısır ve Kuveyt, Gazze İçin Derhal Ateşkes Çağrısında Bulundu

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Kuveyt Emiri Sabah, Gazze'deki saldırıları kınayarak uluslararası topluma derhal ateşkes çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 16:26
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 16:26
Mısır ve Kuveyt, Gazze İçin Derhal Ateşkes Çağrısında Bulundu

Mısır ve Kuveyt'ten Gazze'ye Acil Ateşkes Çağrısı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, İsrail'in Gazze Şeridi’ne yönelik yeniden başlattığı saldırılarını kınadı. İki lider, uluslararası toplumun Gazze'de derhal ateşkes sağlama yönünde sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

Telefon Görüşmesi ve Ortak Endişeler

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi ve Sabah, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Toplantıda, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel gelişmeler de ele alındı. Taraflar, İsrail’in Gazze Şeridi’nde uluslararası kanunları ve varılan ateşkesi ihlal ettiğini belirterek, bunun insani krizi derinleştireceği ve bölgesel çatışmaları tırmandıracağı konusunda uyardı.

İki Devletli Çözüm ve Filistin Devleti

İki lider, uluslararası topluma iki devletli çözümü** uygulamaya geçirme çağrısı yaptı. Gazze'de barış sağlanmasının tek yolunun, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devleti oluşturmak olduğu ifade edildi.

Ateşkesi Bozan Saldırılar ve Kurbanlar

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından, 18 Mart sabahı Gazze Şeridi’ne şiddetli hava saldırıları düzenlemeye başladı. Bu saldırılarda, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere, 400'den fazla kişi hayatını kaybetti, 500'ün üzerinde Filistinli yaralandı.

İsrail Hükümetinin Açıklamaları ve Tepkiler

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Saldırıların, Hamas'a karşı artan askeri gücü kullanarak devam edeceği ifade edildi.

Hamas, İsrail’in ateşkese uymadığını ve arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmediğini belirterek, Gazze’deki saldırıların yeniden başladığını bildirdi. Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin aileleri, Netanyahu hükümetini esirlerle ilgili alınan kararlar nedeniyle eleştirerek, hükümetin savaşı yeniden başlatma gerekçesinin “tam bir aldatmaca” olduğunu ifade etti.

Ayrıca, İsrail'deki muhalefet partileri, Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü’nü görevden alması gibi tartışmalı adımlarının gölgesinde saldırıların yeniden başladığını vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

İstanbul, Ankara ve Bolu için Kar Tatili Uyarısı: 26 İl İçin Felaket Senaryosu

İstanbul'un Yeni Metro Hattı 2025'te Hizmete Girecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ardahan'da Hafif Ticari Araç Yayaya Çarptı: 26 Yaşındaki Metin Fidan Hayatını Kaybetti
2
Kayseri'de Silahlı Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı
3
Antalya'da Şehit Ailelerine ve Gazilere Devlet Övünç Madalyası Verildi
4
Edirne'de El Bab Gazisine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Takdim Edildi
5
Çanakkale Şehitleri Şam'da Anıldı
6
Yunanistan'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü Töreni Düzenlendi
7
İstanbul'da Taksicilere Yönelik Dolandırıcılık Operasyonu: 26 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL

Türkiye'de 63 İlde Ücretsiz İnternet Dönemi Başlıyor!

İstanbul'un Yeni Metro Hattı 2025'te Hizmete Girecek

İstanbul, Ankara ve Bolu için Kar Tatili Uyarısı: 26 İl İçin Felaket Senaryosu

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı