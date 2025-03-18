Mısır ve Kuveyt, Gazze İçin Derhal Ateşkes Çağrısında Bulundu

Mısır ve Kuveyt'ten Gazze'ye Acil Ateşkes Çağrısı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, İsrail'in Gazze Şeridi’ne yönelik yeniden başlattığı saldırılarını kınadı. İki lider, uluslararası toplumun Gazze'de derhal ateşkes sağlama yönünde sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

Telefon Görüşmesi ve Ortak Endişeler

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi ve Sabah, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Toplantıda, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel gelişmeler de ele alındı. Taraflar, İsrail’in Gazze Şeridi’nde uluslararası kanunları ve varılan ateşkesi ihlal ettiğini belirterek, bunun insani krizi derinleştireceği ve bölgesel çatışmaları tırmandıracağı konusunda uyardı.

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