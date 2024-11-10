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Mısır ve Malezya'dan Gazze ile Lübnan İçin Ateşkes Çabası

Mısır ve Malezya, Gazze ve Lübnan'da ateşkes sağlanması için iş birliği yapma kararı aldı. Sisi, insani yardımların önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 23:38
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 23:38
Mısır ve Malezya'dan Gazze ile Lübnan İçin Ateşkes Çabası

Mısır ve Malezya'dan Ortadoğu'ya Önemli Mesaj

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Gazze Şeridi ve Lübnan'da ateşkes sağlanması için çabaların artırılması hususunda Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile tam bir mutabakata vardıklarını açıkladı. Mısır resmi haber ajansı MENA’nın haberine göre, Sisi, Mısır-Malezya diplomatik ilişkilerinin 65. yıl dönümünde başkent Kahire'de düzenlenen basın toplantısında bu bilgileri paylaştı.

İşbirliği ve İnsani Yardım

Sisi, yapılan görüşmelerin ardından iki ülke arasında daha fazla işbirliği konusunda anlaşmaya varıldığını belirterek, “Mevcut aşamada Gazze Şeridi ve Lübnan'da ateşkes sağlanması ile Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için çaba sarf edilmesinin önemi konusunda tam bir mutabakata varıldı.” ifadelerini kullandı. Mısır'ın bu konuda her türlü çabayı göstermeye devam ettiğine dikkat çeken Sisi, Gazze'deki ölümlerin ve açlığın azaltılmasının gerekliliğini vurguladı.

İbrahim'in İfadeleri

Malezya Başbakanı İbrahim de Sisi ile yaptığı görüşmede ticaret, yatırım, eğitim, kültür ve bilimsel araştırmalar gibi alanlarda ikili ilişkilerin güçlendirilmesi için fikir birliği içinde olduklarını paylaştı. Aynı zamanda, İsrail'in Gazze’ye yönelik insani yardım girişimini engellediğini belirten İbrahim, “Bir ülke Birleşmiş Milletler (BM) ve BM Güvenlik Konseyi kararlarına uymayı reddettiğinde, tek seçenek o ülkeyi BM'den ihraç etmektir,” dedi.

Gazze ve Lübnan'daki Durum

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucunda, yaklaşık 43 bin 603 Filistinli hayatını kaybetti. Bunun yanı sıra, 102 bin 929 kişi yaralandı. Hizbullah ile devam eden çatışmalar da Lübnan'da büyük kayıplara yol açtı; 194’ü çocuk ve 621’i kadın olmak üzere toplamda 3 bin 189 kişi hayatını kaybetti.

Malezya Başbakanı İbrahim'in Sisi'nin daveti üzerine 9 Kasım'da başlayan Mısır ziyareti, 12 Kasım'a kadar sürecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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