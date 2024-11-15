Mısır ve Rusya Dışişleri Bakanları, Gazze ve Lübnan'da Acil Ateşkes Çağrısı Yaptı

Mısır ve Rusya Dışişleri Bakanları Acil Ateşkes İçin Birleşti

Mısır ve Rusya, Şiddet Olaylarının Sürüklendiği Gazze Şeridi ve Lübnan'da ateşkes sağlanmasının zorunluluğunu vurguladı. Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) gerçekleştirilen Sir Bani Yas Forumu çerçevesinde bir araya geldi.

İsrail Saldırıları Gündemde

Her iki bakanın, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik sürdürdüğü saldırıları detaylı bir şekilde ele alarak, bu bölgelerde acil ateşkes sağlanması ve insani yardımın koşulsuz olarak ulaştırılması gerekliliğinin önemine dikkat çektiği belirtildi.

BAE ile Görüşmeler

Ayrıca, Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı bir diğer açıklamada, Abdulati'nin BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi. İki bakanın, özellikle Gazze Şeridi'ndeki kriz ile işgal altındaki Batı Şeria ve Lübnan'daki artan gerilim hakkında son gelişmeleri değerlendirdiği ifade edildi.

Toplantıda, Mısır ile BAE arasındaki yatırım ve ticaret işbirliğinin geliştirilmesi konuları da masaya yatırıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.