Mısır ve Somali Askeri İş Birliğini Geliştirmeyi Görüştü

Mısır ve Somali savunma bakanları, askeri iş birliğini güçlendirme, AUMSOM katılımı ve bölgede barış ile Eş-Şebab’a karşı mücadeleyi görüştü.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 18:03
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 18:03
Abdulmecid Sakr ile Ahmed Mualim Faki'den bölgesel güvenlik vurgusu

Mısır Savunma Bakanı Abdulmecid Sakr ile Somalili mevkidaşı Ahmed Mualim Faki, iki ülke arasındaki askeri iş birliğini güçlendirmek ve Afrika kıtasında istikrarı desteklemek amacıyla bir araya geldi.

Mısır ordusunun açıklamasına göre, iki bakan her iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki askeri iş birliğini geliştirmenin ve Afrika kıtasındaki güvenlik ve istikrar çabalarını desteklemenin yollarını ele aldı.

Sakr, Somali ile kurulan sağlam ve köklü ilişkilerden gurur duyduğunu belirtti ve çeşitli askeri alanlarda iş birliğini güçlendirme isteğini vurguladı. Sakr ayrıca ülkesinin "Somali ile askeri iş birliğini geliştirmeye hazır olduğunu" ifade ederek, Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonu'na (AUMSOM) katılan Mısır kuvvetlerinin yakında Somali'ye varacağını kaydetti.

Somali resmi haber ajansına göre, Faki de Mısır'ın Afrika kıtasındaki halklar için güvenlik ve barışı sağlama çabalarını övdü ve iki tarafın çeşitli konularda ve ortak ilgi alanlarında görüş birliğine sahip olduğuna işaret etti.

Görüşmede, iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasında eğitim, teçhizat ve lojistik destek alanlarında askeri kabiliyetleri geliştirme ve koordinasyonu artırma yolları detaylı şekilde değerlendirildi. Faki, Mısır'ın bölgesel barış ve istikrar sağlama rolünü yine övdü.

Toplantı, Somali'deki güvenlik durumuna ilişkin kapsamlı bir bağlam taşıdı. Ülkenin güneyindeki çok sayıda köy ve kasabayı elinde tutan terör örgütü Eş-Şebab, yaklaşık 16 yıldır hükümete karşı saldırılar düzenliyor ve sık sık güvenlik güçlerini, devlet yetkililerini ve sivilleri hedef alıyor.

Somali ordusu ise temmuz ayından bu yana AUSSOM ve uluslararası ortakların desteğiyle ülkenin güney ve orta bölgelerinde örgüte karşı operasyonlarını yoğunlaştırdı; iki bakanın görüşmesi bu sürecin koordinasyonunu güçlendirmeye dönük adımların parçası olarak değerlendirildi.

