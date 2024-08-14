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Mısır ve Suudi Arabistan Arasındaki Askeri İşbirliği Gelişiyor

Mısır ve Suudi Arabistan askeri işbirliğini güçlendirmek için önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 23:15
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 23:15
Mısır ve Suudi Arabistan Arasındaki Askeri İşbirliği Gelişiyor

Mısır ve Suudi Arabistan Askeri İşbirliğini Geliştiriyor

Mısır ile Suudi Arabistan, askeri işbirliğini artırmak ve geliştirmek amacıyla önemli görüşmeler yaptı. Bu kapsamda, Mısır-Suudi Arabistan Ortak Askeri Komite toplantısı 12-14 Ağustos tarihleri arasında Kahire'de gerçekleştirildi.

Toplantıya Üst Düzey Katılım

Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Feyyaz bin Hamid er-Ruveyli ve Mısır Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ahmed Fethi İbrahim Halife'nin başkanlık ettiği toplantıda, iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik stratejiler görüşüldü.

Stratejik İlişkilerin Güçlendirilmesi

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, "10. Mısır-Suudi Arabistan Ortak Askeri Komite toplantısında, iki ülke arasındaki stratejik ilişkiler ile savunma ve askeri alanda işbirliğinin geliştirilmesi" konularının değerlendirildiğini duyurdu.

Askeri İşbirliğinin Önemi

Mısır Ordu Sözcüsü Garib Abdulhafız, Mısır Genelkurmay Başkanı Halife'nin, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Ruveyli ile Kahire'deki Savunma Bakanlığında bir araya geldiğini belirtti. Görüşmelerde, iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki askeri işbirliği ve diğer önemli konular ele alındı.

Gelecek Hedefleri

Mısır Genelkurmay Başkanı Halife, Mısır ile Suudi Arabistan arasındaki dostane ilişkilerin kendileri için önemli olduğunu vurguladı ve "İki ülkenin silahlı kuvvetlerine fayda sağlayacak ortak planlarda görüş birliğine vardık" dedi.

Öte yandan, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Ruveyli, Mısır'ın Orta Doğu'daki güvenlik ve istikrar sağlama konusundaki etkili rolünü övdü ve iki ülke arasında daha fazla askeri işbirliği yapma arzusunu dile getirdi.

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