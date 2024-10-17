Mısır ve Suudi Arabistan'dan Gazze ve Lübnan İçin Kalıcı Ateşkes Çağrısı

Mısır ve Suudi Arabistan Ortak Açıklama Yaptı

Mısır ve Suudi Arabistan, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan’daki saldırılarıyla ilgili kalıcı bir ateşkes çağrısında bulundu. Mısır Cumhurbaşkanlığı’nın yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Kahire ziyareti sonrası iki ülkenin bu konuda ortak görüş bildirdiği ifade edildi.

Ekonomik İş Birliği Vurgusu

Açıklamada, iki ülke arasında güçlü ekonomik bağlar öne çıkarıldı; ayrıca 2024 yılının ilk yarısında iki ülkenin ticaret hacminin %41 oranında artış göstererek yaklaşık 8,4 milyar dolara ulaşacağı belirtildi. Taraflar, savunma alanındaki iş birliği ve koordinasyonu güçlendirme niyetini de vurguladı.

Gazze’deki Abluka ve Filistin Sorunu

Gazze'deki sürdürülebilir ve kalıcı bir ateşkesin sağlanmasının yanı sıra, ablukanın kaldırılması gerektiği de ifade edildi. Ayrıca, Filistin meselesinde iki devletli çözüm ilkesine uygun olarak, Filistin halkının bağımsız devlet kurma hakkının güvence altına alınması gerektiği kaydedildi.

Lübnan ve Yemen İçin Acil Çözüm Gerekiyor

Uluslararası toplumun Lübnan’da acil ve kalıcı bir ateşkes sağlanması için çalışması gerektiği belirtilirken, Yemen'de de ülkenin birliğini sağlayacak siyasi çözümler için destek verilmesinin önemine dikkat çekildi.

Kızıldeniz Güvenliği Üzerine

Kızıldeniz bölgesinin güvenliği ve istikrarının korunması gerektiği vurgulandı. Kızıldeniz'in, uluslararası güvenlik ve barışın sağlanmasında kritik bir rolü olduğu ifade edildi.

Sudan, Libya ve Somali Beklentileri

Sudan'daki krizin sona erdirilmesi ve halkın acılarını hafifletmek amacıyla, Suudi Arabistan'daki Cidde Platformu aracılığıyla diyaloğun önemine işaret edildi. Libya’da ise, cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin gerçekleştirilmesi için çalışmaların desteklenmesi gerektiği belirtildi. Somali’de ise terörle mücadele için uluslararası desteğin sağlanmasının kritik olduğu ifade edildi.