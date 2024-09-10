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Mısır ve Suudi Arabistan'dan İsrail'e Sert Kınama

Mısır ve Suudi Arabistan, Gazze'de sivillere yönelik İsrail saldırısını kınadı ve uluslararası yardım çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 16:55
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 16:55
Mısır ve Suudi Arabistan'dan İsrail'e Sert Kınama

Mısır ve Suudi Arabistan'dan Açıklama

Mısır ile Suudi Arabistan, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde, Han Yunus bölgesinde yerinden edilerek çadırlara sığınan sivillere yaptığı saldırıyı kınadı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

Mısır Dışişleri Bakanlığı, "İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik uyguladığı katliamları kınıyoruz. Bu saldırılar, uluslararası insani hukukun ihlalinin en açık göstergesidir. Dünya, bu acıları sonlandıracak etkili bir adım atmadığı sürece bu durum devam edecektir," şeklinde bir açıklama yaptı.

Suudi Arabistan'dan Tepki

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, "El-Mevasi bölgesindeki yeni saldırıda onlarca insanın hayatını kaybetmesi kabul edilemez. İsrail'in savunmasız sivillere yönelik tekrarlanan ihlallerini şiddetle reddediyoruz," dedi. Ayrıca, ateşkes için acil bir çağrıda bulundu.

Saldırı Sonucu Kayıplar

İsrail ordusunun gerçekleştirdiği bu saldırıda en az 40 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmektedir. Görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının El-Mevasi bölgesindeki çadırlara toplamda 3 füze saldırısı düzenlediğini ifade etti.

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