Mısır ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Bölgedeki Gerilimi Görüştü

Mısır ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Bölgedeki Gerilimi Ele Aldı

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, son dönemde artan gerginlikler üzerine bir görüşme gerçekleştirerek, bölgede yaşanan tehlikeli olayları masaya yatırdı.

Suikastların Yansımaları

Bu önemli telefon görüşmesinin arka planında, Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik gerçekleştirilen suikastlar bulunuyor. Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, her iki bakan da bölgede bu tür ele geçirilen olayların yarattığı tahribatı ve gelecekte daha fazla şiddetin engellenmesi için neler yapılabileceğini ele aldı.

Bölgesel Gelişmelerin Değerlendirilmesi

Abdulati ve Bin Ferhan, İsrail'in 'aşırılık yanlısı politikalarını' ve bu politikaların sonucu olarak meydana gelen tehlikeli bölgesel gerilime de dikkat çekti. Görüşmelerinde, gerilimi durdurmanın aciliyetine vurgu yapıldı.

Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki uluslararası güçlerin bu durumu durdurmada kritik bir rol üstlenmesi gerektiği ifade edildi.

Suikastlar ve Yanlış Anlaşılmalar

Fuad Şükür, 30 Temmuz'da İsrail ordusunun gerçekleştirdiği bir saldırıda Beyrut’ta hayatını kaybetmişti. Öte yandan, İsmail Heniyye, 31 Temmuz'da Tahran’da suikast girişimine uğradı. İran ve Hamas, bu saldırıların arkasında yine İsrail’in bulunduğunu iddia ederken, Tel Aviv yönetimi bu konudaki suskunluğunu koruyor.