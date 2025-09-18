Mısır ve Suudi Arabistan, Filistin Devleti Tanınması ve Gazze'de Savaşı Sonlandırma Görüşmesi

Mısır ile Suudi Arabistan, Filistin Devleti tanınması ve Gazze'de savaşı sonlandırma yollarını konuştu

Mısır ile Suudi Arabistan, Filistin Devleti'nin tanınması için lobi faaliyetlerinin sürdürülmesi ve İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının sona erdirilmesi konularında görüş alışverişinde bulundu.

Riyad'daki görüşmenin detayları

Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan Riyad'da bir araya geldi. Görüşmede, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman başkanlığında yapılacak ilk toplantıya hazırlık amacıyla Mısır-Suudi Arabistan Yüksek Koordinasyon Konseyi ve alt komitelerinin aktif hale getirilmesi için atılan yapıcı adımlardan memnuniyet duyulduğu belirtildi.

Taraflar, ayrıca İsrail'in Katar'a yönelik saldırısı, Gazze Şeridi'ndeki hızlı gelişmeler ve işgal altındaki Batı Şeria'daki ihlallerin ele alındığını ifade etti. Görüşmede, İsrail'in işlediği açık ihlallerin, ülke politikasının pervasızlığını ve tüm uluslararası sözleşmeleri açıkça ihlal ettiğini gösterdiği vurgulandı.

Kınama, insani uyarı ve acil talepler

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları en güçlü şekilde kınandı; bunun son derece tehlikeli bir tırmanış ve özellikle silahlı çatışmalarda sivillerin korunmasına ilişkin uluslararası insancıl hukukun ağır bir ihlali olduğu belirtildi. Mısırlı Bakan Abdulati, bu tırmanışın ve beraberindeki sistematik açlık ve yerinden etme politikalarının yıkıcı insani sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulundu.

Görüşmede öne çıkan talepler arasında Gazze'ye yönelik saldırıların derhal ve kapsamlı bir şekilde durdurulması, yardım malzemelerinin engelsiz ulaştırılması ve uluslararası toplumun savaşı sona erdirmek için ortak çaba göstermesi gerektiği yer aldı.

Uluslararası dayanışma, bölgesel müdahaleler ve Sudan

İki ülke, Filistin Devleti'nin tanınması çabalarının genişletilmesi ve bu yönde uluslararası desteğin seferber edilmesinin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. Bakanlar ayrıca İsrail'in hem Suriye'ye hem de Lübnan'a yönelik açık müdahalesini kınadı.

Sudan konusuna da değinilen görüşmede, iki bakan Sudan halkının beklentilerini karşılayacak, devletin ve ulusal kurumlarının birliğini koruyacak kapsamlı bir siyasi sürecin temelini atacak ve acil bir ateşkesin önünü açacak insani bir ateşkesin önemine işaret etti.