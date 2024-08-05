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Mısır ve Türkiye'den Ortak Temas: Ateşkes İçin Çaba

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Türkiye ile olan ilişkiler ve Gazze'deki durum hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 18:09
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 18:09
Mısır ve Türkiye'den Ortak Temas: Ateşkes İçin Çaba

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati'den Gazze'deki Duruma Dair Açıklama

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası dünyayı etkileyen bölgesel sorunlara dikkat çekerek, "Ateşkesin temini için gayret ediyoruz" dedi.

İki Ülkenin İşbirliği ve İstikrar Vurgusu

Abdulati, basın toplantısında, Türkiye ve Mısır'ın bölgedeki güvenlik ve istikrarı sağlama konusuna odaklandıklarını belirtti. "Her iki ülke de dünyanın önemli eksenini oluşturan bölgemizde güvenlik ve istikrarı öncelemektedir," açıklamasında bulundu.

Ticaret Hacmi Hedefleri

Mısır, Türkiye'nin Afrika'daki en önemli ortağı olduğunu ifade ederek, iki ülkenin ticaret hacmini 15 milyar dolara yükseltme hedefinde olduğunu aktardı. Abdulati, "Siyasi, ekonomik ve ticari anlamda ilişkilerimiz ivme kazandı," dedi.

Gerilim ve Çözüm Süreci

Mısır Dışişleri Bakanı, Gazze, Lübnan, Sudan gibi birçok bölgesel konuyu konuştuklarını ifade etti. Abdulati ayrıca, "Önemli olan bölgedeki gerilimin düşürülmesi. Ateşkesin temini için çaba harcıyoruz," şeklinde konuştu.

İki Devletli Çözüm Vurgusu

Abdulati, iki devletli çözümün hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, "1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasının gerekliliğinin altını çizdik," ifadesini kullandı.

Gelecekteki Anlaşmalar ve İşbirliği

Dışişleri Bakanı Abdulati, iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmenin önemine değinerek, "Önümüzde birçok anlaşma taslağı var. Bu anlaşmaların bir an önce hayata geçirilmesi konusunda görüş birliği içerisindeyiz," dedi. Yatırım ve ticaretin artırılması ile iki ülkenin olumlu şekilde etkileneceğini ifade etti.

Bu bağlamda, Mısır ve Türkiye arasındaki ilişkilerin gelecekte daha da güçlenmesi bekleniyor.

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