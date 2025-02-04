Mısır ve Türkiye'den Terörizme 'Sıfır Tolerans' Bildirisi

Ortak Bildiri Yayınlandı

Türkiye ile Mısır arasında imzalanan ortak bildiride, Suriye, Somali, Sudan ve Libya'da istikrar ve güvenlik çağrısı yapılırken, terörizme ve destekçilerine karşı 'sıfır tolerans' vurgusu gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati'nin Ankara'da düzenlediği ortak basın toplantısı sonrasında duyurulan 'Türkiye-Mısır Dışişleri Bakanları Ortak Bildirisi', iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin gelişimine dair önemli bilgiler içeriyor.

Diplomatik İlişkilerin 100. Yılı İçin Hedefler

Bildiride, 2025'in Türkiye ile Mısır arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 100. yılı olduğu belirtildi. Bakanlar, Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Eylül 2024'teki sonucuyla uyumlu olarak, 2024 yılı boyunca ikili ticaretin toplam 8,8 milyar dolara ulaşacağını ifade etti.

Ayrıca, ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesi, sanayi alanında işbirliğinin teşvik edilmesi ve ikili ticaretin 15 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. İki ülke, yatırımcılar ve özel sektör için yatırım ortamını geliştirmeye devam etme taahhütlerini de yineledi.

Gazze'deki Durum ve Uluslararası Çabalar

Bildiride Gazze'de ateşkes anlaşmasının imzalanması, rehinelerin ve tutukluların mübadelesinin memnuniyetle karşılandığı kaydedildi. Mısır, Katar ve ABD'nin bu konudaki çabaları takdir edildi. Filistinlilere insani yardımların artırılması ve Gazze Şeridi'nin yeniden inşası amacıyla uluslararası toplumun kolektif çabalarının yoğunlaştırılması gerektiği vurgulandı.

Suriye, Somali ve Libya'ya Destek

Bildiride, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine destek vurgusu yapılarak, kardeş Suriye halkının çıkarlarına hizmet edecek bir siyasi sürecin önemine değinildi. Somalinin egemenliği ve birliği konusundaki bağlılık da teyit edilirken, Sudan'daki insani durumdan dolayı duyulan üzüntü ifade edildi.

Libya'nın siyasi birliği ve istikrarı için Birleşmiş Milletlerin desteklenmesi gerektiği ifade edilirken, terörizme karşı 'sıfır tolerans' çağrısı yapıldı. Terörizmin kök nedenlerinin ele alınması ve uluslararası toplumun uyumlu eylemlerine olan ihtiyaç vurgulandı.

Bu ortak bildiri, Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkilerin güçlenmesine ve bölge güvenliğine dair önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.