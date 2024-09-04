Mısır ve Türkiye, Ortak İnsani Krizlerle Mücadele İçin İş Birliği Vurgusu Yaptı

Mısır ve Türkiye Liderlerinden İş Birliği Mesajı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Sisi, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçleneceğine vurgu yaparak, "Bu ziyaretim, Türkiye ile Mısır arasındaki köklü ilişkilerin daha fazla gelişeceğinin göstergesidir." dedi.

Yardım ve İş Birliği Üzerine

Cumhurbaşkanı Sisi, bölgesel meselelerin ele alınması konusunda atacakları adımları şu sözlerle ifade etti:

"(Türkiye ile) Özellikle bölgesel konuları beraber ele alarak insani krizlerin önüne geçme konusunda çalışmalıyız. Bu konuda karar aldık."

Ayrıca, Gazze ve Filistin konularında daha yoğun iş birliği yapılmasını gerektiğinin altını çizen Sisi, şunları kaydetti:

"Başta Gazze ve Filistin'deki kardeşlerimiz olmak üzere daha yoğun çalışmalıyız. Türk ve Mısır hükümeti olarak, acilen ateşkes sağlanması ve Filistin devletinin başkenti Doğu Kudüs olan bir yapı kurma haklarının hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladık."

Bu görüşmelerin ardından iki ülke, karşılıklı iş birliği ve destek konularındaki kararlılıklarını yinelemiş oldular. (Sürecek)