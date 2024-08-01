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Mısır ve Ürdün BMGK'ya Çağrı Yaptı: İsrail Saldırılarını Durdursun

Mısır ve Ürdün, BMGK'dan İsrail'in Gazze'deki saldırılarını durdurması için bağlayıcı karar almasını istedi.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 05:59
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 05:59
Mısır ve Ürdün BMGK'ya Çağrı Yaptı: İsrail Saldırılarını Durdursun

Mısır ve Ürdün'den BMGK'ya Çağrı

Mısır ve Ürdün, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK), İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırıların 7 Ekim 2023'ten itibaren durdurulması için bağlayıcı bir karar alması yönünde çağrıda bulundu.

Çok Taraflı Görüşmeler

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinin sonucunda yapılan ortak açıklamada, Orta Doğu'daki artan siyasi gerilim ve suikastlar kınandı.

Uluslararası Hukukun İhlali

Açıklamada, "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, işgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı uygulamalar ve siyasi suikastlarla uluslararası hukuku ihlal etmektedir," ifadelerine yer verildi. Bunun yanı sıra, "bölgedeki tehlikeli tırmanıştan İsrail'in sorumlu tutulduğu" vurgulandı.

BMGK'nın Rolü ve Sorumluluklar

BMGK'ya yönelik yapılan çağrıda, "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve devam eden uluslararası hukuk ihlallerini durdurmayı gerektiren bağlayıcı karar alması" gerektiği ifade edildi. Ayrıca, Orta Doğu'nun istikrarsızlık ile karşı karşıya kalmaması için bölgesel sükunetin sağlanması gerektiği belirtildi.

İnsani Durumun Ciddiyeti

İki ülkenin açıklamasında, sükunete yönelik atılacak ilk adımın Gazze'ye yönelik saldırıları durdurmak ve bunun sonuçları olan insani trajediye son vermek olduğu belirtildi. 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda en az 39 bin 445 Filistinli hayatını kaybetmişken, bu sayı arasında 16 bin 172 çocuk ve 10 bin 798 kadın bulunmaktadır. Ayrıca, yaralı sayısı 91 bin 73 olarak kaydedilmiştir.

Enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastaneler ve eğitim kurumları hedef alındığı için sivil altyapı ciddi şekilde zarar görmektedir.

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