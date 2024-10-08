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Mısır ve Ürdün'den Gerilimle Mücadele İçin Ortak Adımlar

Mısır ve Ürdün, bölgedeki gerilimi azaltmak amacıyla uluslararası toplumla temalarını güçlendiriyor.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 23:24
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 23:24
Mısır ve Ürdün'den Gerilimle Mücadele İçin Ortak Adımlar

Mısır ve Ürdün, Gerilimle Mücadelede Birlikte Hareket Ediyor

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, bölgedeki gerginliği azaltmak için Mısır ve Ürdün'ün uluslararası toplumla temaslarını güçlendirdiklerini duyurdu. Abdulati, bu açıklamayı Kahire'de Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında yaptı.

Gerginliğin Önlenmesi İçin Ortak Çabalar

Abdulati, "Mısır ve Ürdün, bölgedeki gerginliği önlemek için çatışma taraflarıyla ve uluslararası topluma yoğun temaslar yürütüyor." ifadesini kullandı. Ayrıca, Gazze'de bir ateşkes talebinde bulunarak, İsrail'in saldırılarının durdurulmasının önemini vurguladı.

Ürdün'den Uyarılar

Ürdün Dışişleri Bakanı es-Safedi, İsrail'in saldırgan politikalarının bölgeyi büyük bir savaşa sürüklediğine dikkat çekti. "Bölge şu an uçurumun kenarında," diyen Safedi, Batı Şeria'daki tırmanan gerilime dikkat çekerek, tehlikeli bir durumun oluşma ihtimaline karşı uyarıda bulundu.

Uluslararası Toplumun Rolü

Safedi, Lübnan'a yönelik İsrail saldırıları hakkında da konuştu. "İsrail, ateşkes için bir adım atmayı reddediyor. Uluslararası toplum, masumları korumak ve bölgedeki savaşın önüne geçmek için neyi bekliyor?" şeklinde sert bir eleştiride bulundu.

Son olarak, Ürdün Dışişleri Bakanı, Lübnan’ın 1701 sayılı BM kararını uygulamaya hazır olduğunu vurgulayarak, bu durumda neden İsrail’in saldırılara devam ettiğini sorguladı. Ayrıca, uluslararası toplumun bu durumu kararlılıkla ele alması ve İsrail'e baskı yapması gerektiğinin altını çizdi.

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