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Mısır ve Ürdün'den İsrail'e Güvenlik Çağrısı

Mısır ve Ürdün liderleri, Gazze'deki saldırıların acilen durdurulması için ortak çağrı yaptı.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 17:23
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 17:23
Mısır ve Ürdün'den İsrail'e Güvenlik Çağrısı

Mısır ve Ürdün'den İsrail'e Ortak Güvenlik Çağrısı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze Şeridi'nde gerçekleşen İsrail saldırılarının derhal durdurulması gerektiğini vurgulayarak, bölgesel güvenliğin sağlanması adına önemli bir adım attı.

Tehcir Girişimlerine Karşı Ortak Duruş

İki lider, sıcak bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve Filistinlilere yönelik tehcir girişimlerinin reddedilmesi gerektiği konusunda hemfikir olduklarını belirtti. Kral Abdullah ve Sisi, bu tür tehditler karşısında ortak bir duruş sergilemenin şart olduğunu ifade etti.

Ateşkes ve Filistin Devleti Vurgusu

Görüşmede, Gazze'de acil ve kalıcı bir ateşkes sağlanmasının önemi üstünde duruldu. İki lider ayrıca, Filistinlilerin meşru haklarını elde etmeleri ve bağımsız bir devlet kurma çabalarına destek vermenin gerekliliğini de vurguladı.

Bölgesel Endişeler ve Müzakereler

Kahire ve Amman, mevcut saldırılar nedeniyle Filistinlilerin batı yönünde tehcir edilmelerinden endişe duyuyor. Ayrıca Gazze'deki gruplar, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda, İsrail ile esir takası ve ateşkes anlaşmaları için müzakerelere devam ediyorlar.

İsrail'in Tutumu

Hamas, ABD Başkanı Joe Biden'ın önerdiği ateşkes teklifine bağlı olduklarını belirterek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yeni şartlarla ilerlemeyi engellediğini ifade ediyor. Mısır yönetimi ise, İsrail'in sınır kapılarındaki varlığının ulusal güvenliğini tehdit ettiğini öne sürerek karşı çıktığını bildiriyor.

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