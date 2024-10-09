DOLAR
34,22 0,12%
EURO
37,49 0,47%
ALTIN
2.876,95 0,26%
BITCOIN
2.112.772,8 0,97%

Mısır ve Ürdün Liderlerinden Bölgesel Güvenlik Üzerine Görüşme

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi ile bölgedeki güvenlik tırmanışını ele aldı.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 18:08
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 18:08
Mısır ve Ürdün Liderlerinden Bölgesel Güvenlik Üzerine Görüşme

Mısırlı ve Ürdünlü Yetkililerden Önemli Görüşme

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bölgedeki güvenlik sorunlarını ve barışı tehdit eden tehlikeli tırmanışı görüşmek üzere bir araya geldi.

Kral Abdullah'ın Mesajı

Safedi, Mısır’a gerçekleştirdiği ziyarette Kral 2. Abdullah’ın mesajını Sisi’ye iletti. Bu mesajda, iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerinin derinliğine dikkat çekildi.

Bölgedeki Tehlikeli Durumun Durdurulması

Görüşmenin ana konularından biri, İsrail’in Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Lübnan bölgelerine yönelik saldırılarından kaynaklanan tehlikeli tırmanışın sona erdirilmesi üzerineydi. İki ülkenin ortak çabaları bu durumu durdurmayı hedefliyor.

Ateşkes ve İnsani Yardımlar

Görüşmede, Gazze Şeridi ve Lübnan’da acil bir ateşkes sağlanması, ayrıca Batı Şeria’da devam eden tırmanışın durdurulması için etkili uluslararası çabaların başlatılması gerektiği vurgulandı. Bu bağlamda bölgeye sürdürülebilir insani yardımların ulaştırılmasına da dikkat çekildi.

Filistin Devleti Vurgusu

Açıklamalarda, 1967 sınırları içinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının bölgeye güvenlik, istikrar ve barış getirecek tek yol olduğu belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
BM İnsan Hakları Konseyi Yeni Üyelerini Seçti
2
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Birlik ve Beraberlik Vurgusu
3
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Saraybosna'daki Türkiye Maarif Vakfı Okullarını Ziyaret Etti
4
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Saadet Partisi'ne Taziye Ziyareti
5
Kayseri'de Trafik Kazası: 1 Öğretmen Hayatını Kaybetti, 5 Yaralı
6
İsrail Askerleri Nablus'ta Ateş Açtı: 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak