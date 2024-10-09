Mısır ve Ürdün Liderlerinden Bölgesel Güvenlik Üzerine Görüşme

Mısırlı ve Ürdünlü Yetkililerden Önemli Görüşme

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bölgedeki güvenlik sorunlarını ve barışı tehdit eden tehlikeli tırmanışı görüşmek üzere bir araya geldi.

Kral Abdullah'ın Mesajı

Safedi, Mısır’a gerçekleştirdiği ziyarette Kral 2. Abdullah’ın mesajını Sisi’ye iletti. Bu mesajda, iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerinin derinliğine dikkat çekildi.

Bölgedeki Tehlikeli Durumun Durdurulması

Görüşmenin ana konularından biri, İsrail’in Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Lübnan bölgelerine yönelik saldırılarından kaynaklanan tehlikeli tırmanışın sona erdirilmesi üzerineydi. İki ülkenin ortak çabaları bu durumu durdurmayı hedefliyor.

Ateşkes ve İnsani Yardımlar

Görüşmede, Gazze Şeridi ve Lübnan’da acil bir ateşkes sağlanması, ayrıca Batı Şeria’da devam eden tırmanışın durdurulması için etkili uluslararası çabaların başlatılması gerektiği vurgulandı. Bu bağlamda bölgeye sürdürülebilir insani yardımların ulaştırılmasına da dikkat çekildi.

Filistin Devleti Vurgusu

Açıklamalarda, 1967 sınırları içinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının bölgeye güvenlik, istikrar ve barış getirecek tek yol olduğu belirtildi.