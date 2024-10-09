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Mısır Yaprağından Sanat: Öğretmenin Eşsiz Sergisi

Bolu'da öğretmen Ayten Karaoğlu, mısır yaprağından yaptığı süs eşyalarıyla dikkat çekti, sergisi büyük beğeni topladı.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 15:22
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 15:29
Mısır Yaprağından Sanat: Öğretmenin Eşsiz Sergisi

Bolu'da Mısır Yaprağından Sanat Ürünleri

Bolu'daki 100. Yıl Ortaokulu'nda teknoloji ve tasarım öğretmeni Ayten Karaoğlu, doğanın güzelliklerini sanata dönüştürdüğü mısır yaprağından tasarladığı süs eşyalarını sergilendi.

25 Yıllık Eğitimci Deneyimi

50 yaşındaki Karaoğlu, Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi'nden mezun olduktan sonra mısır yaprağından eserler yapmayı öğrendi. Eğitiminin ardından yaklaşık 25 yıldır öğretmenlik yaparak mesleğini sürdürmektedir.

Doğadan Gelen İlhamla Eserler Tasarlandı

Kendi evinde oluşturduğu atölyede doğadan topladığı çeşitli malzemeleri bir araya getirerek çok sayıda özgün parça tasarlayan Karaoğlu, mısır yaprağı ve koçanlarını kullanarak çiçekler, tahta parçaları ve kozalaklar ile harmanlayarak eserler ortaya koydu.

Sergi Detayları ve Ürünler

Karaoğlu, Ressam Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi'nde açtığı sergide yaklaşık 150 süs eşyasını sergiledi. Onun yapmış olduğu eserlerde doğanın tüm özelliklerini yansıtmakta ve doğaya saygı duruşu niteliği taşımaktadır.

Hobi Olarak Başladığı İşi Öğrencilerine de Aktarıyor

Hobi olarak başladığı bu çalışmaları öğrencilerine de öğretmeye gayret eden Karaoğlu, "Onlar da birkaç tane yaptılar. Çok da hoşlarına gitti," dedi. Şimdi, gençler de doğanın güzellikleriyle sanatı birleştirme şansı buluyor.

Bolu'da teknoloji ve tasarım öğretmeni Ayten Karaoğlu, mısır yaprağından yaptığı süs eşyalarını...

Bolu'da teknoloji ve tasarım öğretmeni Ayten Karaoğlu, mısır yaprağından yaptığı süs eşyalarını sergide beğeniye sundu.

Bolu'da teknoloji ve tasarım öğretmeni Ayten Karaoğlu, mısır yaprağından yaptığı süs eşyalarını...

Bolu'da teknoloji ve tasarım öğretmeni Ayten Karaoğlu, mısır yaprağından yaptığı süs eşyalarını sergide beğeniye sundu.

Bolu'da teknoloji ve tasarım öğretmeni Ayten Karaoğlu, mısır yaprağından yaptığı süs eşyalarını...

Bolu'da teknoloji ve tasarım öğretmeni Ayten Karaoğlu, mısır yaprağından yaptığı süs eşyalarını sergide beğeniye sundu.

Bolu'da teknoloji ve tasarım öğretmeni Ayten Karaoğlu, mısır yaprağından yaptığı süs eşyalarını...

Bolu'da teknoloji ve tasarım öğretmeni Ayten Karaoğlu, mısır yaprağından yaptığı süs eşyalarını sergide beğeniye sundu.

Bolu'da teknoloji ve tasarım öğretmeni Ayten Karaoğlu, mısır yaprağından yaptığı süs eşyalarını...

Bolu'da teknoloji ve tasarım öğretmeni Ayten Karaoğlu, mısır yaprağından yaptığı süs eşyalarını sergide beğeniye sundu.

Bolu'da teknoloji ve tasarım öğretmeni Ayten Karaoğlu, mısır yaprağından yaptığı süs eşyalarını...

Bolu'da teknoloji ve tasarım öğretmeni Ayten Karaoğlu, mısır yaprağından yaptığı süs eşyalarını sergide beğeniye sundu.

Bolu'da teknoloji ve tasarım öğretmeni Ayten Karaoğlu, mısır yaprağından yaptığı süs eşyalarını...

Bolu'da teknoloji ve tasarım öğretmeni Ayten Karaoğlu, mısır yaprağından yaptığı süs eşyalarını sergide beğeniye sundu.

Bolu'da teknoloji ve tasarım öğretmeni Ayten Karaoğlu, mısır yaprağından yaptığı süs eşyalarını...

Bolu'da teknoloji ve tasarım öğretmeni Ayten Karaoğlu, mısır yaprağından yaptığı süs eşyalarını sergide beğeniye sundu.

Bolu'da teknoloji ve tasarım öğretmeni Ayten Karaoğlu, mısır yaprağından yaptığı süs eşyalarını...

Bolu'da teknoloji ve tasarım öğretmeni Ayten Karaoğlu, mısır yaprağından yaptığı süs eşyalarını sergide beğeniye sundu.

Bolu'da teknoloji ve tasarım öğretmeni Ayten Karaoğlu, mısır yaprağından yaptığı süs eşyalarını...

Bolu'da teknoloji ve tasarım öğretmeni Ayten Karaoğlu, mısır yaprağından yaptığı süs eşyalarını sergide beğeniye sundu.

Bolu'da teknoloji ve tasarım öğretmeni Ayten Karaoğlu, mısır yaprağından yaptığı süs eşyalarını...

Bolu'da teknoloji ve tasarım öğretmeni Ayten Karaoğlu, mısır yaprağından yaptığı süs eşyalarını sergide beğeniye sundu.

Bolu'da teknoloji ve tasarım öğretmeni Ayten Karaoğlu, mısır yaprağından yaptığı süs eşyalarını...

Bolu'da teknoloji ve tasarım öğretmeni Ayten Karaoğlu, mısır yaprağından yaptığı süs eşyalarını sergide beğeniye sundu.

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