Mısırlı Güreşçi Eşref Mahrus, Oruçluyken 279 Tonluk Treni Çekerek Rekor Kırdı

Eşref Mahrus, oruç döneminde 279 tonluk bir treni çekerek Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi ve bu başarıyla göğsümüzü kabarttı.

Yayın Tarihi: 14.03.2025 22:38
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 22:38
Mısırlı Güreşçi Eşref Mahrus, Oruçluyken 279 Tonluk Treni Çekerek Rekor Kırdı

Mısırlı güreşçi Eşref Mahrus, oruçlu olduğu bir dönemde 279 tonluk bir treni çekerek Guinness Rekorlar Kitabı'na yeni bir başarı ekledi. 43 yaşındaki güreşçi, bu olağanüstü denemeyi başkent Kahire’de, Ramses Tren İstasyonu'nda gerçekleştirirken, medya mensupları ve izleyiciler de anı yakalamak için oradaydı.

Eşref Mahrus, “Kaponga” olarak da bilinen sporcu, izleyicilerin coşkulu tezahüratları eşliğinde, bir saat önceki 221 tonluk tren çekme rekorunu geride bırakarak 279 tonluk treni 10 metre boyunca çekmeyi başardı.

Mahrus, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oruçluyken 279 tonluk treni sadece omuz gücüyle 10 metre 66 santimetre çektiğini belirtirken, bir saat sonra aynı treni dişleriyle çekerek 2003260 tonluk rekoru da geride bıraktığını ifade etti.

Mahrus, Guinness’te toplam 6 rekor sahibi olduğunu ve ilk rekorunu 2022 yılında 16 tonluk bir aracı dişleriyle çekerek kazandığını kaydetti. Serbest güreş dalında yarışan bu olağanüstü sporcu, devasa arabalar ve trenleri çekmek için yaptığı sıra dışı girişimlerle tanınmaktadır.

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