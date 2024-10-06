DOLAR
34,26 -0,06%
EURO
37,62 -0,03%
ALTIN
2.915,91 0,13%
BITCOIN
2.176.244,88 -1,5%

Mısırlı Komedyen Youssef'ten Provokatif Klip: 'Bibi'nin Duruşması'

Bassem Youssef'in Netanyahu'yu yargılayan klibi sosyal medyada sansasyon yarattı.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 22:18
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 22:18
Mısırlı Komedyen Youssef'ten Provokatif Klip: 'Bibi'nin Duruşması'

Mısırlı Komedyen Youssef'ten Provokatif Bir Gösterim

Mısırlı komedyen Bassem Youssef, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) yargılanmasını konu alan 'Bibi'nin Duruşması' adlı şarkısının klibini paylaştı. Youssef, film yapımcısı ve gazeteci Amjad Al Nour ile birlikte bu flaş projeye imza attı.

Klipteki Karakterler ve Temalar

Klipte, Youssef, Bibi olarak adlandırdığı Netanyahu'nun yargılanması sürecinin başyargıcını canlandırmaktadır. Yargıç peruğu takarak mahkeme salonunda yer alan Youssef, "Pekala, ayağa kalkmaya gerek yok. UCM burada." ifadeleriyle parçaya giriş yapıyor. Mahkeme salonundaki Filistin destekçileri ise sloganlarıyla dikkat çekiyor: 'Özgür Filistin'.

Klipteki Mesaj ve İfadeler

Youssef, şarkısında "Hüküm basit, suçlu," diyerek Netanyahu'ya karşı iddialarını sıralıyor. "Bibi, zamanın doldu, dava numarası neydi? Ah unuttum. Her gün öldürdüğün masum insanların sayısını unuttum," şeklinde sözler sarf ediyor. Bu noktada, Nour’un Netanyahu'nun avukatı rolünde "Filistin adında bir ülke var mı?" sorusuyla dikkat çekmesi, klibin tartışmalı boyutunu artırıyor.

Provokatif Bir Şov

Klibin sonunda, ABD bayraklı kıyafetleriyle dans eden kadınlar "UCM'nin patronu kim? Yankee üstünlüğü olmalı" gibi ifadelerle akışı sürdürürken, Nour da orkestradaki jüri heyetine alkış ettirerek provokatif bir gösteri sergiliyor.

Bassem Youssef'in bu çalışması, sosyal medyada geniş yankı bulmuş durumda ve birçok görüşü de beraberinde getiriyor.

İLGİLİ HABERLER

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

2025 sonuna kadar öğrencilere aylık 4500 TL destek! 23 Ekim tarihine dikkat

O tarihi bekleyene müjde! Sosyal yardımlarda bir devri kapattıracak zam geliyor!

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Askerlerinin Baskını Sonucu Filistinli Ziyad Ebu Helil Hayatını Kaybetti
2
İsrail Ordusu, Lübnan Sınırında Asker Kaybı Yaşadı
3
Üsküdar'da Trafik Kazası: Bir Yaralı
4
İstanbul Baraj Doluluk Oranları 30 Eylül 2024: Su Seviyesi Düşüyor
5
İsrail Ordusunun Gazze'deki Bombardımanında Yaralılar Var
6
Karaçi'de Havalimanı Yakınında Patlama: 3 Yabancı Hayatını Kaybetti
7
Nijerya'da Tekne Faciası: 150 Kayıp

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak

Her akşam 10.000 TL kazandıracak fırsat Yapı Kredi’de paraya para demeyeceksiniz

2025 yeni asgari ücrette yeni rakam! Net oran açıklandı!

2025 sonuna kadar öğrencilere aylık 4500 TL destek! 23 Ekim tarihine dikkat

Ziraat Bankası Ekim promosyonu kırdı geçti! 70.000 TL ceplere yakışacak

500.000 TL'de faizler düştü! 3 bankada adeta faiz devrimi başladı

Kamudan ilkokul mezunlarına destek! 45 yaş şartına 12 ay ertelemeli 60 ay vadeli ödenecek

O tarihi bekleyene müjde! Sosyal yardımlarda bir devri kapattıracak zam geliyor!

Kamu bankası atağa geçti! 4.250 TL hesaba sadece aktarılmayı bekliyor