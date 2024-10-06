Mısırlı Komedyen Youssef'ten Provokatif Klip: 'Bibi'nin Duruşması'

Mısırlı Komedyen Youssef'ten Provokatif Bir Gösterim

Mısırlı komedyen Bassem Youssef, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) yargılanmasını konu alan 'Bibi'nin Duruşması' adlı şarkısının klibini paylaştı. Youssef, film yapımcısı ve gazeteci Amjad Al Nour ile birlikte bu flaş projeye imza attı.

Klipteki Karakterler ve Temalar

Klipte, Youssef, Bibi olarak adlandırdığı Netanyahu'nun yargılanması sürecinin başyargıcını canlandırmaktadır. Yargıç peruğu takarak mahkeme salonunda yer alan Youssef, "Pekala, ayağa kalkmaya gerek yok. UCM burada." ifadeleriyle parçaya giriş yapıyor. Mahkeme salonundaki Filistin destekçileri ise sloganlarıyla dikkat çekiyor: 'Özgür Filistin'.

Klipteki Mesaj ve İfadeler

Youssef, şarkısında "Hüküm basit, suçlu," diyerek Netanyahu'ya karşı iddialarını sıralıyor. "Bibi, zamanın doldu, dava numarası neydi? Ah unuttum. Her gün öldürdüğün masum insanların sayısını unuttum," şeklinde sözler sarf ediyor. Bu noktada, Nour’un Netanyahu'nun avukatı rolünde "Filistin adında bir ülke var mı?" sorusuyla dikkat çekmesi, klibin tartışmalı boyutunu artırıyor.

Provokatif Bir Şov

Klibin sonunda, ABD bayraklı kıyafetleriyle dans eden kadınlar "UCM'nin patronu kim? Yankee üstünlüğü olmalı" gibi ifadelerle akışı sürdürürken, Nour da orkestradaki jüri heyetine alkış ettirerek provokatif bir gösteri sergiliyor.

Bassem Youssef'in bu çalışması, sosyal medyada geniş yankı bulmuş durumda ve birçok görüşü de beraberinde getiriyor.