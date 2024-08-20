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Mısırlı Komedyen Youssef'un X Hesabına Erişilemedi

Bassem Youssef'un sosyal medya hesabına ulaşılamıyor. Komedyen, Filistin'e destek verdikten sonra dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 22:39
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 22:39
Mısırlı Komedyen Youssef'un X Hesabına Erişilemedi

Mısırlı Komedyen Youssef'un Sosyal Medya Hesabı Askıya Alındı

Mısırlı komedyen Bassem Youssef, "Siyonistler sizi yıldırmasın" mesajıyla dikkat çekti. 11,7 milyon takipçisi bulunan X hesabına şu an ulaşılamıyor. Sosyal medya kullanıcıları, bu gönderisi nedeniyle Youssef'un hesabının askıya alındığını iddia ediyor.

Güvenlik Endişeleri Nedeniyle Hesabından Uzaklaştı

Youssef, 7 Ekim sonrası katıldığı yayınlar ile sosyal medyada özellikle Filistin'e destek verdi. Konuyla ilgili Instagram üzerinden yaptığı açıklamada, "X hesabıma ne zaman döneceğimi bilmiyorum" ifadelerini kullandı. Youssef, yakınları için güvenlik meseleleri azaldığında geri dönüş yapmayı düşündüğünü belirtti.

İsrail Hükümetine Eleştirilerde Bulundu

Youssef, hesabının kapanmasına ilişkin yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken İsrail hükümetinin gönderisine "Daha ne kadar kırılgan olabilirsiniz?" şeklinde bir yorumda bulundu.

Gazze’nin Sesi olarak Gündeme Geldi

Filistin’deki duruma dair cesur yorumlarıyla öne çıkan Youssef, ünlü gazeteci Piers Morgan ile gerçekleştirdiği programda, İsrail'in Gazze halkına yönelik şiddet politikalarını eleştirdi. Bu program milyonlarca izleyiciye ulaşınca ikili, yüz yüze yeni bir program yapma kararı aldı.

Youssef, yaptığı açıklamalarda, "Benim videolarım çok izlendi ama bu alanda benden daha çok çalışan birçok insan var. Söylemem gerekenleri yaptım ve bu yüzden mutluyum. Geri dönüşler için teşekkür ediyorum" dedi. Komedi aracılığıyla düşünce özgürlüğünü savunmaya devam edeceğini vurguladı.

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