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Misrata Açıklarında 150 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Libya'da Misrata açıklarında 150 düzensiz göçmen, Kızılay ve İlk Yardım ekiplerince yakalandı.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 16:40
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 16:40
Misrata Açıklarında 150 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Misrata'nın Açıklarında Düzensiz Göçmen Yakalamaları

Libya'nın batısındaki Misrata kenti açıklarında gerçekleştirilen bir operasyonda 150 düzensiz göçmen yakalandı. Libya İlk Yardım ve Ambulans Servisi, bölgeden gelen bir ihbar doğrultusunda harekete geçti.

İhbar Üzerine Harekete Geçildi

Ekipler, Misrata açıklarında bir teknede çok sayıda düzensiz göçmenin bulunduğunu tespit etti. Kızılay ile İlk Yardım ve Ambulans Servisi ekipleri derhal bölgeye sevk edilerek, teknedeki 150 düzensiz göçmeni yakaladı.

Afrika Ülkelerinden Göçmenler

Yakalanan göçmenler, ilgili işlemler yapılmak üzere güvenlik güçlerine teslim edildi. Bu durum, Libya hükümetinin düzensiz göçle mücadelesinin devam ettiğini gözler önüne seriyor.

Libya'nın Düzensiz Göç Sorunu

Libya İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi, 7 Temmuz’da yaptığı açıklamada, düzensiz göçün Libya için "ulusal güvenlik meselesi" olduğunu vurgulamış ve ülkede yaklaşık 2,5 milyon göçmenin bulunduğunu belirtmişti. Libya'nın Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için önemli bir çıkış noktası olduğu aşikardır.

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