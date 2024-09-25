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Missouri'de İdam Cezası: Yasal Süreçte Tartışmalı Gelişmeler

Siyahi imam Marcellus Williams, savcıların masum olabileceğini belirtmesine rağmen idam edildi. Gelişmeler uluslararası yankı buldu.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 11:07
Missouri'de İdam Cezası: Yasal Süreçte Tartışmalı Gelişmeler

ABD'de Tartışmalı İdam Cezası Uygulaması

Missouri eyaletinde, cinayetle suçlanan siyahi imam Marcellus "Halife" Williams, mahkeme kararıyla idam cezasına çarptırıldı. Savcıların, yeni kanıtların onun masumiyetini gösterebileceği yönündeki açıklamalarına rağmen, infaz süreci durdurulmadı.

İnfaz Detayları

1998 yılında gerçekleşen bir cinayet nedeniyle ölüm cezasına çarptırılan 55 yaşındaki Williams, Bonne Terre Hapishanesi'nde tutuluyordu. Yerel saatle 18.10'da, zehirli iğne yöntemiyle infaz edildi.

Mahkeme, savcıların sunmuş olduğu yeni DNA bulgularının, Williams'ın masumiyetini ispatlayamadığını belirtti. Mahkeme açıklamasında, "Bu kanıtlar ne alternatif bir failin varlığını ortaya koyuyor ne de Williams'ın suçluluğunu çürütüyor," ifadesi kullanıldı.

Vali ve Müslüman Hakları Savunucularının Tepkisi

Missouri Valisi Mike Parson, hiç kimsenin Williams'ın masumiyetine inanmadığını aktardı. Öte yandan, Amerika-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) infazı kınayarak, yasal süreç ile ilgili endişelerini dile getirdi.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Cori Bush ise sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajında, "Vali Mike Parson, masum bir adamın idam edilmesine izin vermekle utanç verici bir tutum sergiledi. Bu tür insanlık dışı uygulamalara son vermeliyiz," ifadelerini kullandı.

Tartışmalı Yargılama Süreci

Williams, 2001'de cinayetten suçlu bulundu. Ancak duruşmasında kullanılan tanıkların parayla tutulmuş olması ve cinayetle ilgili somut kanıtların olmaması, yargılamanın geçerliliği hakkında ciddi tartışmalara yol açtı. 2017 yılında yapılan DNA testlerinde, olay yerindeki örneklerin Williams'a ait olmadığı tespit edildi.

CAIR, Williams'ın infazının durdurulması adına başlattığı kampanyada 50 bine yakın imza topladı. Bu durum, ülkede adalet sistemi ve ırkçılık üzerine yeniden düşünülmesi gerektiğini gündeme taşıyor.

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