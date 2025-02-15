Missouri Mahkemesi Kürtaj Kliniklerine Yönelik Kısıtlamaları Kaldırdı

Missouri'de Mahkeme Kararıyla Kürtaj Kliniklerine Yeniden Kapı Açıldı
ABD'nin güneyindeki Missouri eyaletinde bir mahkeme, kürtaj hizmeti sunan kliniklerin ruhsatlandırılmasına yönelik kısıtlayıcı düzenlemeleri iptal etti. Kansas City'de gerçekleştirilen duruşmada, kürtaj merkezlerinin ruhsat alma şartları ve uyması gereken prosedürlerin ayrımcı olduğu gerekçesiyle yürürlükten kaldırıldığı duyuruldu.
Kürtaj Hizmetlerinde Negatif Ayrımcılık Vurgusu
Mahkemenin kararında, kürtaj tesislerinde sunulan sağlık hizmetlerinin, diğer sağlık hizmetlerinden farklı olmadığı belirtilerek, "negatif ayrımcılık" Margot Riphagen, Planned Parenthood Great Rivers başkanı ve CEO'su, yaptığı açıklama ile kararın önemine dikkat çekti. Riphagen, "Bugünkü karar, uzun zamandır bildiğimiz bir gerçeği doğruluyor: Eyaletin kürtaj tesisi ruhsatlandırma gereklilikleri hasta güvenliği ile ilgili değil, kürtaj isteyen hastaların ihtiyaç duyduğu bakımı almalarını engellemek için siyasi motivasyonlarla oluşturulmuş bir engeldi," dedi. Davacılar, bazı düzenlemelerin aşırı katı olduğunu ve çoğu sağlık merkezi ile doktor ofisinin bu şartları yerine getiremeyeceğini ifade ederek yargıya başvurmuştu. Missouri'de yapılan 2024 yılına ait yasal düzenlemeler ile "kürtaj hakkının" önü açılmış durumda.
Planned Parenthood: Siyasi Motivasyonlarla Engelleniyorduk
Davacıların İtirazları ve Gelecek Hedefler
Margot Riphagen, Planned Parenthood Great Rivers başkanı ve CEO'su, yaptığı açıklama ile kararın önemine dikkat çekti. Riphagen, "Bugünkü karar, uzun zamandır bildiğimiz bir gerçeği doğruluyor: Eyaletin kürtaj tesisi ruhsatlandırma gereklilikleri hasta güvenliği ile ilgili değil, kürtaj isteyen hastaların ihtiyaç duyduğu bakımı almalarını engellemek için siyasi motivasyonlarla oluşturulmuş bir engeldi," dedi.
Davacılar, bazı düzenlemelerin aşırı katı olduğunu ve çoğu sağlık merkezi ile doktor ofisinin bu şartları yerine getiremeyeceğini ifade ederek yargıya başvurmuştu. Missouri'de yapılan 2024 yılına ait yasal düzenlemeler ile "kürtaj hakkının" önü açılmış durumda.