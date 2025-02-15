Missouri Mahkemesi Kürtaj Kliniklerine Yönelik Kısıtlamaları Kaldırdı

Planned Parenthood: Siyasi Motivasyonlarla Engelleniyorduk

Margot Riphagen, Planned Parenthood Great Rivers başkanı ve CEO'su, yaptığı açıklama ile kararın önemine dikkat çekti. Riphagen, "Bugünkü karar, uzun zamandır bildiğimiz bir gerçeği doğruluyor: Eyaletin kürtaj tesisi ruhsatlandırma gereklilikleri hasta güvenliği ile ilgili değil, kürtaj isteyen hastaların ihtiyaç duyduğu bakımı almalarını engellemek için siyasi motivasyonlarla oluşturulmuş bir engeldi," dedi.

Davacıların İtirazları ve Gelecek Hedefler

Davacılar, bazı düzenlemelerin aşırı katı olduğunu ve çoğu sağlık merkezi ile doktor ofisinin bu şartları yerine getiremeyeceğini ifade ederek yargıya başvurmuştu. Missouri'de yapılan 2024 yılına ait yasal düzenlemeler ile "kürtaj hakkının" önü açılmış durumda.