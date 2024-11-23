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MİT, 1946'dan Kalma SSCB Casusu Belgesini Yayınladı

MİT, 1946'da yakalanan Sovyet casusuna ait şifreli notaları içeren istihbarat raporunu kamuoyuna açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 11:02
MİT, 1946'dan Kalma SSCB Casusu Belgesini Yayınladı

MİT'ten Tarihi Belgeler

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) casusu üzerinden çıkan şifreli notaların yer aldığı 1946 tarihli istihbarat raporunu resmi internet sitesinde yayımladı.

Özel Koleksiyon Bölümü

MİT'in web sitesindeki "özel koleksiyon" sekmesinin belgeler kısmında yer alan yeni eklemeler arasında, Kars Yuva Amirliği tarafından 1946 yılında yakalanan bir SSCB casusuna ilişkin bilgiler yer aldı. Raporda, ele geçirilen notaların şifre içerdiği belirtiliyor.

Yayımlanan istihbarat raporunun içeriğinde şu ifadelere yer verilmiştir:

"Vasil Girigoyenko, Kars yuvasından firara teşebbüs etmişse de suç üstü yakalanmıştır. Tatbik edilen muamele sonunda, vazife ile gönderildiğini ve üzerinde çıkan notaların şifre olduğunu itiraf etmiş ve fakat henüz tam ve kati açıklamada bulunulmamıştır. Demir yollarında çalışan Ahmed adında birisini bulacağını, bunun vasıtasıyla evvelce Sovyetler tarafından hazırlanıp yurdumuza sokulan Aleksey Petrof'a mülaki olacağını söylemektedir. Ahmed ve Aleksey münasip şekilde aranmaktadır. Neticeden ayrıca bilgi sunulacağını arz."

İngiliz Ataşemiliteri Takibi

Bunun yanı sıra, MİT sitesinde yer alan diğer bir belge ise İngiliz Ataşemiliterinin takibine dair bilgileri içermektedir. 19 Haziran 1932'de İzmir Bölge Amirliği'nden Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti'ne gönderilen raporda, Binbaşı O'Lary'nin 14 Haziran 1932'de İzmir'e gelişine dair detaylar yer alıyor.

Rapor, O'Lary'nin İzmir Palas'ta kaldığını, burada bazı önemli kişileri ziyaret ettiğini ve dikkat çekici temaslarda bulunduğunu aktarmaktadır. 17 Haziran 1932'de sabah treniyle Manisa'ya gitmiş olduğu da belirtilmiştir.

MİT'in internet sitesinde yayınlanan belgelere belirli periyotlarla yenilerinin ekleneceği öğrenildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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