MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Liderleriyle Ateşkes Müzakerelerini Görüştü

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Ankara'da Hamas Siyasi Büro ile Görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Ankara'da Hamas'ın Siyasi Büro liderleriyle önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Bu görüşmede, İsrail-Filistin müzakerelerindeki son gelişmeler ve özellikle esir takası konuları ele alındı.

Gazze İçin Somut Adımlar Üzerine Değerlendirmeler Yapıldı

Güvenlik kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, görüşmede Gazze'deki insani krizin derinleştiği bir ortamda kalıcı ateşkes sağlanması için gerekli adımlar üzerinde duruldu. Hamas'ın müzakere sürecindeki yapıcı tavırları vurgulanırken, **İsrail'in** Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına rağmen önerilere eklediği yeni şartların ateşkes sürecini zorlaştırdığı belirtildi.

Kritik Endişeler ve Diplomasi Süreci

Toplantıda, İsrail'in sürekli devam eden saldırıları nedeniyle duyulan endişe de ifade edildi. MİT, sürecin başından itibaren ateşkesin sağlanması için tüm taraflarla iletişimini sürdürerek kritik bir rol üstlendi. Katar, Mısır ve ABD gibi ülkelerle yoğun diplomatik temaslar yürütülmekte.